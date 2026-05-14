Shakira, Madonna y BTS, estrellas del show de medio tiempo de la final del Mundial

Los fans de Shakira, Madonna y BTS tienen un motivo para celebrar y quedarse prendidos a las pantallas el domingo 19 de julio: la FIFA confirmó este miércoles que ambas artistas y la banda k-pop surcoreana formarán parte del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026. El mega show de estas características, sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo del Fútbol, se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Chris Martin, el líder de Coldplay, fue el encargado de dar a conocer la noticia. Según explicó, la curaduría y la elaboración del espectáculo fue coordinada con la productora con fines benéficos Global Citizen, por lo que el dinero recaudado será donado al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una organización dedicada al “fomento de la educación y el deporte para los niños y niñas”.

En un video difundido por las redes sociales y plataformas de la banda británica se ve a Martin conversando con los personajes del icónico programa infantil Plaza Sésamo. “Ésta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños”, señaló.

Éste será el primer show al estilo del Super Bowl de la NFL, el primero que se vivirá en el intermedio de la final de una Copa de la FIFA.

Cómo se espera que sea el show de la final del Mundial 2026

La primera edición mundialista ampliada a 48 selecciones se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México —por primera vez también en tres países en simultáneo—. Al respecto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, adelantó en marzo que se preparaban para “el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo de la FIFA”.

“Este será un momento histórico para la Copa del Mundo de la FIFA y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo”, dijo el dirigente en Instagram. También puntualizó que la FIFA planea “tomar” la emblemática Times Square de Nueva York el fin de semana de cierre del Mundial.

El pasado viernes, el organismo rector del fútbol dio a conocer que cada país anfitrión del Mundial tendrá su propia ceremonia de inauguración con actuaciones musicales.

En la de Ciudad de México, donde se levantará el telón del certamen el 11 de junio, actuarán artistas como Belinda, J Balvin y Maná mientras Katy Perry y Anitta lo harán un día después en Los Ángeles y Alanis Morissette y Michael Bublé en Toronto.

Aunque el show del intermedio será una gran novedad en un Mundial, sí existen precedentes en otros grandes torneos de fútbol organizados en Estados Unidos.

En 2024, durante la final de la Copa América celebrada en Miami, también se ofreció un recital durante el descanso encabezado por Shakira. La estrella colombiana lleva vinculada con los Mundiales de fútbol desde hace dos décadas. Autora del recordado “Waka Waka”, himno del Mundial 2010, actuó en vivo al inicio de otras finales como la de Alemania 2006 y Brasil 2014. La semana pasada presentó una canción oficial del Mundial de Norteamérica, titulada “Dai Dai”, con un breve vídeo filmado en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

En tanto, el año pasado se celebró un recital durante el descanso de la final del Mundial de Clubes de la FIFA, también en el MetLife Stadium. El espectáculo fue protagonizado por el cantante colombiano J Balvin, la rapera Doja Cat, y la artista nigeriana Tems, en un ‘halftime show’ en la final que enfrentó al PSG y al Chelsea. Ese descanso se prolongó hasta los 25 minutos, en lo que se consideró una prueba de cara al Mundial de 2026.

Página12