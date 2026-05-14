Tragedia en Flores: un hombre fue arrollado por el tren Sarmiento y está grave

Un hombre de 76 años resultó gravemente herido al ser arrollado por una formación del tren Sarmiento en la estación de Flores, motivo por el que el servicio funciona limitado entre Moreno y Liniers.

Fuentes de Trenes Argentinos informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en el paso a nivel Gervasio de Artigas, donde en circunstancias que son motivo de investigación, el anciano sufrió un traumatismo de cráneo y otras lesiones de consideración.

En este contexto, personal del SAME concurrió al lugar de emergencia, encontró a la víctima inconsciente sobre las vías y determinó su traslado al Hospital Piñero.

Por su parte, el servicio funciona con demoras entre Moreno y Liniers, al tiempo que las formaciones no salen de la terminal ferroviaria de Once.