Argentina, potencia mundial de la miel: ya es el 4° exportador global

Argentina se consolida como una de las grandes potencias apícolas del planeta al ubicarse entre los principales exportadores mundiales de miel, el denominado “oro líquido”, con ventas externas que ya alcanzan los USD 190 millones anuales.

El país ocupa actualmente el quinto puesto entre los mayores productores de miel del mundo y el cuarto lugar como exportador global, en un mercado que mueve más de USD 2.280 millones anuales. Según datos del comercio internacional, Argentina quedó detrás en valor exportado de países como Nueva Zelanda (USD 251M) y China (USD 239 M).

La producción nacional ronda las 80 mil toneladas anuales y se desarrolla en 22 provincias, con la provincia de Buenos Aires concentrando el 44 % de toda la actividad apícola argentina.

Además, cerca del 95 % de la miel argentina se exporta a granel, principalmente hacia Estados Unidos y Alemania, mercados que concentran más del 75 % de las ventas externas del sector.

Semana de la Miel y el rol clave de las abejas

En este contexto, del 14 al 20 de mayo se realiza en todo el país la X Semana de la Miel 2026, bajo el lema “Miel Argentina, calidad que se consume y se exporta”, una iniciativa que coincide con el Día Mundial de las Abejas, que se celebra el 20 de mayo._

La agenda incluye jornadas técnicas, charlas, ferias de productores, degustaciones guiadas y actividades educativas en distintos puntos del país, como Azul, Famaillá y San Juan, con el objetivo de impulsar el consumo interno y visibilizar la producción apícola.

La apicultura también cumple un rol estratégico para la biodiversidad y la producción de alimentos, ya que más del 75 % de los cultivos destinados a la alimentación dependen, al menos en parte, de la polinización realizada por las abejas