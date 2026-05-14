Neuquén: buscan a una nena de 12 años desaparecida desde el 12 de mayo

La Policía de Neuquén activó el Alerta Nati para hallar a una adolescente, de 12 años, que se encuentra desaparecida desde el martes 12 de mayo por la noche.

Se trata de Romina Tiziana Tobares, quien fue vista por última vez en el Hogar Lago Espejo, ubicado en Neuquén capital.

Mide 1.55 metros, es de tez morena, tiene pelo largo y ondulado, ojos marrones y contextura física delgada.

Al momento de su desaparición vestía una campera deportiva negra, un pantalón azul y zapatillas blancas.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y ante cualquier información se pueden comunicar con la Comisaría 7ma.

El sistema Alerta Nati (Ley 2705) es un protocolo de emergencia activa en Neuquén, Argentina, para la búsqueda inmediata de menores de 18 años desaparecidos.