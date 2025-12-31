Por estas horas, cabe reflexionar sobre una propuesta que tiene más de medio siglo y que lleva el pensamiento hacia la paz, en cuyo nombre no pocas veces se cometen errores, como creer que ella es posible cuando hay hambre y pobreza en amplias regiones del mundo. Precisamente este jueves, en el primer día del nuevo año, la Iglesia Católica celebra la 59.ª Jornada Mundial de la Paz, cuyo tema es: «La paz sea con todos vosotros: Hacia una paz desarmada y desarmante».

El Papa León XIV dio a conocer su mensaje, centrándose en una problemática atravesada por los conflictos bélicos y el uso de la violencia para la resolución de confrontaciones internas de cada país o internacionales. “Cuando tratamos la paz como un ideal lejano, terminamos por no considerar escandaloso que se le niegue, e incluso que se haga la guerra para alcanzarla. Pareciera que faltan las ideas justas, las frases sopesadas, la capacidad de decir que la paz está cerca. Si la paz no es una realidad experimentada, para custodiar y cultivar, la agresividad se difunde en la vida doméstica y en la vida pública”, dice en un tramo vertebral del documento.

Además, destaca que en la relación entre ciudadanos y gobernantes se llega a considerar una culpa el hecho de que no se prepare a cada uno lo suficiente para la guerra, para reaccionar a los ataques, para responder a las agresiones. “Mucho más allá del principio de legítima defensa, en el plano político dicha lógica de oposición es el dato más actual en una desestabilización planetaria que va asumiendo cada día mayor dramatismo e imprevisibilidad”, señala el Pontífice y en ese posición enmarca a los repetidos llamamientos a incrementar el gasto militar, justificándolo en el peligro que representan los otros. Asegura que “la fuerza disuasiva del poder y, en particular, de la disuasión nuclear, encarnan la irracionalidad de una relación entre pueblos basada no en el derecho, la justicia y la confianza, sino en el miedo y en el dominio de la fuerza”. Señaló la tendencia constante de incremento del gasto militar ha llevado a que el 2,5% del PBI se invierta en él, en la última década.

No le pasó por alto al Papa que no solo se trata sólo de un enorme esfuerzo económico. También hay un reajuste de las políticas educativas, para que se abandone la cultura de la memoria, que preserve la conciencia madurada en el siglo XX, olvidando a las millones de víctimas de sus guerras y se limite a transmitir una noción meramente armada de defensa y de seguridad.

Otros dos puntos sobresalientes están contenidos en el mensaje pontificial. El impacto de la inteligencia artificial que tienta a los líderes políticos y militares a delegar a las máquinas decisiones que afectan la vida y la muerte de personas humanas y el accionar de las enormes concentraciones de intereses económicos y financieros privados . Responsabilizó a estas últimas de empujar a los estados a fortalecer una espiral destructiva, sin precedentes, del humanismo jurídico y filosófico sobre el cual se apoya y desde el que se protege cualquier civilización. Frente a ese panorama exhortó a fomentar el despertar de las conciencias y del pensamiento crítico.

La paz no debe ser una utopía y se debe transitar hacia ella por el camino del diálogo entre naciones, entre sectores, hacia adentro y hacia fuera de cada grupo. La familia es un buen espacio para esa práctica y se puede empezar desde estas horas de encuentro y celebración.

Salta, 31 de diciembre de 2025