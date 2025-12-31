El año que se inicia será complicado para las provincias. Fueron puestas en una encrucijada y obligadas a apoyar un presupuesto que no las favorece pero la alternativa era seguir sin una ley para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo nacional.
Otro año se cierra y deja sus lecciones para que las aprendan aquellos que tienen grandes responsabilidades en cada sociedad. Pero también deben ser atendidas por quienes integran las comunidades esparcidas en el planeta. Es el momento de asumir que ni un país ni un hombre tienen la centralidad sino que hay una dependencia absoluta entre todos.Opinión31/12/2025
Por estas horas, cabe reflexionar sobre una propuesta que tiene más de medio siglo y que lleva el pensamiento hacia la paz, en cuyo nombre no pocas veces se cometen errores, como creer que ella es posible cuando hay hambre y pobreza en amplias regiones del mundo. Precisamente este jueves, en el primer día del nuevo año, la Iglesia Católica celebra la 59.ª Jornada Mundial de la Paz, cuyo tema es: «La paz sea con todos vosotros: Hacia una paz desarmada y desarmante».
El Papa León XIV dio a conocer su mensaje, centrándose en una problemática atravesada por los conflictos bélicos y el uso de la violencia para la resolución de confrontaciones internas de cada país o internacionales. “Cuando tratamos la paz como un ideal lejano, terminamos por no considerar escandaloso que se le niegue, e incluso que se haga la guerra para alcanzarla. Pareciera que faltan las ideas justas, las frases sopesadas, la capacidad de decir que la paz está cerca. Si la paz no es una realidad experimentada, para custodiar y cultivar, la agresividad se difunde en la vida doméstica y en la vida pública”, dice en un tramo vertebral del documento.
Además, destaca que en la relación entre ciudadanos y gobernantes se llega a considerar una culpa el hecho de que no se prepare a cada uno lo suficiente para la guerra, para reaccionar a los ataques, para responder a las agresiones. “Mucho más allá del principio de legítima defensa, en el plano político dicha lógica de oposición es el dato más actual en una desestabilización planetaria que va asumiendo cada día mayor dramatismo e imprevisibilidad”, señala el Pontífice y en ese posición enmarca a los repetidos llamamientos a incrementar el gasto militar, justificándolo en el peligro que representan los otros. Asegura que “la fuerza disuasiva del poder y, en particular, de la disuasión nuclear, encarnan la irracionalidad de una relación entre pueblos basada no en el derecho, la justicia y la confianza, sino en el miedo y en el dominio de la fuerza”. Señaló la tendencia constante de incremento del gasto militar ha llevado a que el 2,5% del PBI se invierta en él, en la última década.
No le pasó por alto al Papa que no solo se trata sólo de un enorme esfuerzo económico. También hay un reajuste de las políticas educativas, para que se abandone la cultura de la memoria, que preserve la conciencia madurada en el siglo XX, olvidando a las millones de víctimas de sus guerras y se limite a transmitir una noción meramente armada de defensa y de seguridad.
Otros dos puntos sobresalientes están contenidos en el mensaje pontificial. El impacto de la inteligencia artificial que tienta a los líderes políticos y militares a delegar a las máquinas decisiones que afectan la vida y la muerte de personas humanas y el accionar de las enormes concentraciones de intereses económicos y financieros privados . Responsabilizó a estas últimas de empujar a los estados a fortalecer una espiral destructiva, sin precedentes, del humanismo jurídico y filosófico sobre el cual se apoya y desde el que se protege cualquier civilización. Frente a ese panorama exhortó a fomentar el despertar de las conciencias y del pensamiento crítico.
La paz no debe ser una utopía y se debe transitar hacia ella por el camino del diálogo entre naciones, entre sectores, hacia adentro y hacia fuera de cada grupo. La familia es un buen espacio para esa práctica y se puede empezar desde estas horas de encuentro y celebración.
Salta, 31 de diciembre de 2025
La Argentina empezará esta semana el 2026 con presupuesto. Corresponde la mención porque no es lo que ocurrió en 2024 ni en este año, durante los que se prorrogó la vigencia del último esquema de gastos y recursos aprobado en 2022, para el ejercicio fiscal 2023.
Múltiples mensajes transitaron estos días en que la Iglesia Católica dedica a celebrar la venida del Hijo de Dios al mundo. Son las jornadas en las que las familias argentinas se reúnen, dedicando tiempo para expresar afecto entre sus miembros y allegados. Todos forman parte de una comunidad que está atravesada por carencias e incertidumbres.
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
