Medina: “El ‘sálvese quien pueda’ es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo"

Según especialista en moda, las transparencias y accesorios alargados se suman a una propuesta que prioriza frescura y elegancia en las fiestas. Para año nuevo toma fuerza el “blanco natural” como color del año.
En diálogo con Aries, el licenciado en Ciencias Religiosas invitó a repensar el sentido de la Navidad desde la empatía, la solidaridad y el compromiso con el otro, en un contexto marcado por la fragmentación social y el avance del individualismo. “La Navidad nos invita a tender puentes en una sociedad cada vez más fragmentada”, señaló.Sociedad24/12/2025
En el marco de las celebraciones navideñas, el licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina -en diálogo con ‘Desafío’ por Aries - compartió una profunda reflexión, en la que vinculó el misterio del nacimiento de Jesús con los desafíos sociales actuales marcados por el creciente individualismo.
Recordó que José y María debieron desplazarse de un lugar a otro a causa del censo ordenado por el Imperio Romano, una decisión política que los obligó a dejar su hogar. “Esto me recuerda mucho también la imagen del migrante que, por razones de guerra, o de enfermedades, o de falta de trabajo, de pobreza, o de hambre, se muda de un lugar a otro en el mundo. Y los que estamos en sitios seguros, empezamos a levantar muros”, expresó.
Para Medina, la Navidad es una oportunidad para “romper los muros, abrir puertas y tender puentes”, especialmente en una sociedad cada vez más fragmentada. “El ‘sálvese quien pueda’ es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo. Pensar solo en el propio futuro o en cuidar lo propio nos aleja del otro”, advirtió.
Asimismo, remarcó la necesidad de pensar en las generaciones que vienen. “Aunque a uno no le afecten ciertas decisiones, hay que preocuparse por los que vienen atrás. Amo mi país y no quiero ver a su gente sufrir por el hambre, la desocupación o la pérdida de dignidad”, sostuvo.
Finalmente, Medina llamó a recuperar la cordialidad como valor esencial. “Ser cordial es pasar lo que pensamos por el corazón y expresarlo. No alcanza con sentir: hay que decirlo. Una escucha, un abrazo, un perdón, un ‘te quiero’, tienen que salir de nuestra boca esta Navidad”, cerró.
La diseñadora de interiores Eugenia Granata compartió consejos prácticos para decorar la casa y la mesa de Navidad sin excesos, poniendo el foco en los afectos, la calidez y el uso de lo que ya tenemos en casa.
En una reflexión por la Navidad, el padre Raúl Méndez llamó a no vaciar de sentido la celebración y aseguró que la fecha invita a ser mejores personas.
El padre Martín Farfán advirtió que la demanda de alimentos no se detiene en Navidad ni Año Nuevo y destacó el esfuerzo comunitario para sostener el comedor parroquial durante todo el año.
En la previa de Nochebuena, el padre Martín Farfán reflexionó sobre el sentido profundo de la Navidad y destacó la importancia del encuentro, la solidaridad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.
Desde las 4 de la mañana, vecinos se instalaron con sillas y banquetas frente a una reconocida carnicería del macrocentro para conseguir carne a mejor precio en la previa de Nochebuena.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.