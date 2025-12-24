Medina: “El ‘sálvese quien pueda’ es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo"

En diálogo con Aries, el licenciado en Ciencias Religiosas invitó a repensar el sentido de la Navidad desde la empatía, la solidaridad y el compromiso con el otro, en un contexto marcado por la fragmentación social y el avance del individualismo. “La Navidad nos invita a tender puentes en una sociedad cada vez más fragmentada”, señaló.

Sociedad24/12/2025

WhatsApp Image 2025-12-24 at 16.17.28

En el marco de las celebraciones navideñas, el licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina -en diálogo con ‘Desafío’ por Aries - compartió una profunda reflexión, en la que vinculó el misterio del nacimiento de Jesús con los desafíos sociales actuales marcados por el creciente individualismo.

Recordó que José y María debieron desplazarse de un lugar a otro a causa del censo ordenado por el Imperio Romano, una decisión política que los obligó a dejar su hogar. “Esto me recuerda mucho también la imagen del migrante que, por razones de guerra, o de enfermedades, o de falta de trabajo, de pobreza, o de hambre, se muda de un lugar a otro en el mundo. Y los que estamos en sitios seguros, empezamos a levantar muros”, expresó.

Para Medina, la Navidad es una oportunidad para “romper los muros, abrir puertas y tender puentes”, especialmente en una sociedad cada vez más fragmentada. “El ‘sálvese quien pueda’ es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo. Pensar solo en el propio futuro o en cuidar lo propio nos aleja del otro”, advirtió.

Asimismo, remarcó la necesidad de pensar en las generaciones que vienen. “Aunque a uno no le afecten ciertas decisiones, hay que preocuparse por los que vienen atrás. Amo mi país y no quiero ver a su gente sufrir por el hambre, la desocupación o la pérdida de dignidad”, sostuvo.

Finalmente, Medina llamó a recuperar la cordialidad como valor esencial. “Ser cordial es pasar lo que pensamos por el corazón y expresarlo. No alcanza con sentir: hay que decirlo. Una escucha, un abrazo, un perdón, un ‘te quiero’, tienen que salir de nuestra boca esta Navidad”, cerró.

Te puede interesar
filas carnicerias

Salteños madrugaron por el asado de Navidad

Ivana Chañi
Sociedad24/12/2025

Desde las 4 de la mañana, vecinos se instalaron con sillas y banquetas frente a una reconocida carnicería del macrocentro para conseguir carne a mejor precio en la previa de Nochebuena.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail