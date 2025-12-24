Medina: “El ‘sálvese quien pueda’ es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo"

En el marco de las celebraciones navideñas, el licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina -en diálogo con ‘Desafío’ por Aries - compartió una profunda reflexión, en la que vinculó el misterio del nacimiento de Jesús con los desafíos sociales actuales marcados por el creciente individualismo.

Recordó que José y María debieron desplazarse de un lugar a otro a causa del censo ordenado por el Imperio Romano, una decisión política que los obligó a dejar su hogar. “Esto me recuerda mucho también la imagen del migrante que, por razones de guerra, o de enfermedades, o de falta de trabajo, de pobreza, o de hambre, se muda de un lugar a otro en el mundo. Y los que estamos en sitios seguros, empezamos a levantar muros”, expresó.

Para Medina, la Navidad es una oportunidad para “romper los muros, abrir puertas y tender puentes”, especialmente en una sociedad cada vez más fragmentada. “El ‘sálvese quien pueda’ es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo. Pensar solo en el propio futuro o en cuidar lo propio nos aleja del otro”, advirtió.

Asimismo, remarcó la necesidad de pensar en las generaciones que vienen. “Aunque a uno no le afecten ciertas decisiones, hay que preocuparse por los que vienen atrás. Amo mi país y no quiero ver a su gente sufrir por el hambre, la desocupación o la pérdida de dignidad”, sostuvo.

Finalmente, Medina llamó a recuperar la cordialidad como valor esencial. “Ser cordial es pasar lo que pensamos por el corazón y expresarlo. No alcanza con sentir: hay que decirlo. Una escucha, un abrazo, un perdón, un ‘te quiero’, tienen que salir de nuestra boca esta Navidad”, cerró.