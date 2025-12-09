Alerta climática: 2025 iguala los niveles de calor extremo de 2023

El año 2025 se perfila para igualar a 2023 como el segundo año más cálido del que se tenga registro, mientras que el mes pasado fue el tercer noviembre más cálido a nivel global, según informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S).

"Es prácticamente seguro que 2025 terminará como el segundo o tercer año más cálido jamás registrado", señaló el organismo de monitoreo climático de la Unión Europea, informó Xinhua.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, de enero a noviembre, la temperatura media mundial fue 1,48 grados Celsius superior al nivel preindustrial, idéntica a la registrada en todo 2023, actualmente el segundo año más cálido después de 2024, de acuerdo con el C3S.

Aunque 2025 por sí solo podría no alcanzar un aumento de 1,5 grados Celsius respecto al nivel preindustrial establecido en el Acuerdo de París, es probable que el promedio de temperatura global del período 2023-2025 supere ese umbral por primera vez desde que existen registros, indicó el servicio climático.

Solo en noviembre de 2025, la temperatura media global del aire en superficie fue de 14,02 grados Celsius, apenas 0,2 grados por debajo del récord de noviembre de 2023 y 0,08 grados por debajo de noviembre de 2024, añadió el C3S.

"Estos hitos no son abstractos: reflejan el ritmo acelerado del cambio climático, y la única manera de mitigar el aumento futuro de las temperaturas es reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero", afirmó Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo.

Por su parte, las temperaturas de la superficie del mar también se mantuvieron inusualmente altas para un mes de noviembre, con un promedio de 20,42 grados Celsius entre los 60 grados de latitud sur y norte, el cuarto valor más alto registrado para este mes.

Además, la extensión del hielo marino en el Ártico se ubicó 12 % por debajo del promedio, la segunda menor para un noviembre, mientras que la del Antártico fue 7 % inferior al promedio, la cuarta más baja para ese mes, según el C3S.