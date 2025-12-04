Bolivia volverá a vender combustible a los argentinos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, planteó una fuerte autocrítica al referirse a las dificultades que enfrentan turistas de países vecinos al ingresar al territorio boliviano, especialmente en zonas fronterizas. En su declaración, apuntó a prácticas que —según describió— desalientan la llegada de visitantes y dañan la imagen internacional del país.

Paz señaló que viajeros de Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina se encuentran con trabas y abusos apenas cruzan la frontera, lo que genera un impacto directo en el turismo y en la economía regional. “Cuando viene alguien de Chile, Uruguay o Paraguay, resulta que la policía o las estaciones de servicio no les dan gasolina. Los andan saqueando nada más pasar Villa Montes”, denunció.

El mandatario fue particularmente crítico respecto al trato hacia los visitantes argentinos. “Llega el argentino a Villa Montes y lo están bolsiqueando. ¿Qué turismo podés tener si ese argentino que llega con la ilusión de conocer Bolivia se va con ese mal sabor del maltrato que hemos dado?”, expresó, remarcando que estas prácticas contradicen la política de apertura y desarrollo turístico que busca implementar.

Paz destacó que mejorar el trato al visitante es una prioridad estratégica para posicionar al país como destino en la región. “Bolivia en el mundo”, afirmó, en referencia a su intención de dar un salto en competitividad y modernizar las condiciones de ingreso, infraestructura y atención al viajero.