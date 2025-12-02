Realizarán una expo informativa y de asesoramiento por el Día de las Personas con Discapacidad

Este miércoles 3 de diciembre, de 9 a 13 horas, se realizará la “Expo Discapacidad 2025”, en la Plaza Mariano Moreno del Parque San Martín, ubicada en la intersección de calle Santa Fe y avenida San Martín.

La jornada contará con la presencia de más de 10 municipios, diversas ONGs, organismos estatales y todas las áreas que intervienen en la atención y acompañamiento integral.

La muestra incluirá puestos informativos sobre transporte y tránsito accesible, Certificado Único de Discapacidad (CUD), Registro Provincial de las Personas con Discapacidad, programas sociales, educativos, laborales, deportivos y culturales. Además, habrá asesoramiento jurídico integral, servicios municipales y provinciales de apoyo y acompañamiento, equipos interdisciplinarios de rehabilitación y orientación familiar.

Profesionales, técnicos y referentes institucionales brindarán orientación personalizada, detalles sobre trámites, y sobre oportunidades y recursos disponibles en la provincia.

Asimismo, se destinarán espacios para la exposición y venta de trabajos, productos y artesanías creados por personas con discapacidad, acompañados por sus talleres, instituciones y programas, con la finalidad de impulsar la autonomía económica, visibilizar talentos y fortalecer los emprendimientos productivos locales.

Los presentes podrán disfrutar, además, de shows artísticos, actividades recreativas e intervenciones culturales, creando un lugar para compartir y celebrar la diversidad.

Esta iniciativa fue diseñada para que familias, estudiantes, profesionales y vecinos puedan acercarse a informarse, conocer recursos y vincularse con las redes de apoyo existentes.En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover sus derechos y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad.

Nuestro país declaró esta fecha conmemorativa como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, para divulgar las normas que las amparan, cuáles son sus derechos y para exigir el cumplimiento efectivo de estos.

El evento se suspenderá por lluvia y se reprogramará con fecha a confirmar.