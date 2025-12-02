Para la SIDE siempre hay plata: aumentó a 26 mil millones el presupuesto de a la secretaría

El año pasado, el Congreso frenó un aumento masivo de fondos reservados de inteligencia, un escenario que ahora los hermanos Milei no prevén después de la victoria de octubre. En contraste, el mismo día mediante otro decreto el Gobierno advirtió que el monto del bono para los jubilados seguirá congelado en 70 mil pesos para quienes cobran la mínima, lo que garantiza un 2026 con marchas y represión los miércoles.

Uno de los que se ocupó de captar la huella de las prioridades del gobierno de Javier Milei en los dos decretos fue el director de CEPA Hernán Letcher, quien advirtió que si el bono se actualizara con el mismo criterio que la SIDE, entonces “en diciembre debería ser de $177.485. Los jubilados que cobran la mínima pierden $107.485 por mes”.

La realidad es que el monto del bono para las jubilaciones se mantiene congelado en la misma cifra desde marzo de 2024, es decir, desde prácticamente la llegada de Milei. El Gobierno no ha dado ninguna señal de querer mejor la situación de los jubilados, ni ahora ni más adelante (de hecho, entre las reformas que vienen anunciando, todavía no dieron a conocer la reforma previsional). “El haber mínimo garantizado será entonces de $ 410.886 (1,94% más que en noviembre)”, advirtió Letcher. Bien por debajo de la línea de indigencia, que está en 544.304 pesos según la última información del INDEC en octubre.

“Aunque el Gobierno insista en que las jubilaciones mejoraron, los datos muestran lo contrario. En el trimestre octubre-diciembre de 2025, las jubilaciones con bono —que percibe más del 60% de los jubilados— serán 16,5% inferiores al nivel registrado en el último trimestre del gobierno anterior. La comparación trimestral es la más adecuada desde el punto de vista metodológico, dada la dinámica de actualización que establecía la fórmula previa", indicó Letcher sobre el escenario de jubilaciones a la baja.

En cambio, los servicios de inteligencia gozan con una paritaria muy diferente por parte del Gobierno. Con el último aumento definido por decreto, el total para 2025 asciende a 106 mil millones de pesos.

A esto se le suma que son, según estudios presupuestarios del CEPA, una de las pocas áreas que se salvó de la motosierra de Milei. En el Presupuesto 2026, tienen garantizados aumentos por encima de la inflación proyectada para todo el año, que es de 10,1 por ciento.

En el texto que presentaron en septiembre del Presupuesto 2026, se ve que los recursos de la SIDE van a crecer un 20,1 por ciento en términos nominales. Y pasarán a ser 97 mil millones (a esto, puede ser que se le sumen refuerzos presupuestarios por decreto, como ocurrió este año). Para gastos en personal, la Secretaría de Inteligencia tendrá 56 mil millones Para Bienes de consumo, 2637 millones; servicios no personales, otros 28.592 millones y bienes de uso, 9719 millones.

El área que tiene como titular a Sergio Neiffert, pero que funciona en los hechos bajo la tutela de Santiago Caputo tuvo ya un escándalo en 2024 cuando Milei decidió en julio del año pasado asignarle por decreto 100 mil millones para gastos reservados, de los que rápidamente utilizaron más de la mitad. En ese momento, la SIDE ya había recibido 36 mil millones de incremento presupuestario por lo que para todo 2024 estaba orbitando los 136 mil millones de Presupuesto. Un aumento del 778 por ciento. Además, la proporción de gastos reservados sobre el total del presupuesto del organismo pasó del 8,6 por ciento al 75 por ciento (este año, están más cerca del 20 por ciento).

Esto llevó a que ambas cámaras del Congreso rechazaran el decreto por primera vez. Fue un proceso de votaciones que se dio entre agosto y septiembre del año pasado y que terminó con el rechazo de ese DNU. Esto obligó a la SIDE a devolver los 100 mil millones que le habían asignado, lo que ocurrió mediante otro DNU (el 656/2024) de diciembre del año pasado. Lo cierto es que los hermanos Milei, con el nuevo Congreso, no esperan que estos obstáculos al crecimiento exponencial de los fondos de inteligencia vuelvan a aparecer.

Hay que decir que así como una de las áreas que sigue controlando Santiago Caputo tendrá sus aumentos, también los recibirá Secretaría General de Presidencia, que dirige Karina Milei. El presupuesto actual de su área es de 65 mil millones y también tuvo sus refuerzos mediante DNU. Hasta septiembre, lo habían aumentado un 46,3 por ciento. Siempre son aumentos que superan con creces la inflación del año (que para esa fecha, acumulaba 19,5 por ciento según el INDEC).

En 2026, según el proyecto que mandaron al Congreso, Karina Milei recibirá unos 51 mil millones extra, por lo que el presupuesto de su área llegará a los 116 mil millones de pesos, lo que representa un 78,6 por ciento de aumento nominal (descontando la inflación oficial, es un aumento de un 68,5 por ciento).

En el Presupuesto, esos montos se discriminan en 29 mil millones en gastos de personal, 22 mil millones en servicios no personales, 4700 millones en bienes de uso, 16 mil millones en transferencias y 34 mil millones en gastos figurativos.

Página12