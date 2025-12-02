Se trata de Sebastián Noblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot, quienes responden al gobernador Raúl Jalil. El nuevo bloque se llama Elijo Catamarca.
Un exfuncionario de la ANDIS reconoció que hubo direccionamiento de contratos
Roger Edgar Grand, excoordinador de Gestión de Urgencias, confirmó que seguía instrucciones directas de Daniel Garbellini, exnúmero dos de Diego Spagnuolo. Los alcances de la confesión.Política02/12/2025
En una declaración que profundiza las sospechas sobre el esquema de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el excoordinador de Gestión de Urgencias, Roger Edgar Grant, reconoció que los procesos de compra de medicamentos estaban direccionados y que actuaba siguiendo instrucciones directas de Daniel María Garbellini, señalado como el “número dos” del entonces director Diego Spagnuolo.
Grant administraba las adquisiciones a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS) y se convirtió en una pieza clave del expediente.
Durante su indagatoria, Grant admitió “gran parte de los procedimientos irregulares” vinculados a las contrataciones de medicamentos del programa PACBI. Según detallaron fuentes judiciales, sostuvo que “todo lo hacía por orden de Garbellini” y que “todo lo consultaba con él”, desde qué droguerías podían cotizar hasta el manejo de los tiempos administrativos.
También afirmó que ejecutaba instrucciones precisas sobre altas y bajas en el sistema y se mantenía al tanto de quiénes habían logrado presentar ofertas.
La declaración confirmó que el direccionamiento estaba centralizado en Garbellini. Grant lo ubicó como la figura que definía la operatoria y aseguró que sus decisiones eran meramente instrumentales. En cambio, evitó referirse a supuestos pagos ilícitos: de las presuntas coimas, “no dijo nada”, según reconstruyeron quienes siguieron la audiencia.
En el expediente figura además otro elemento que compromete al excoordinador: su nombre aparece en cuadernos secuestrados durante un allanamiento a la vivienda de Miguel Ángel Calvete. Los investigadores consideran esas anotaciones como parte del mapa interno de la operatoria que se intenta reconstruir.
La ronda de indagatorias continúa este martes con la declaración de Luciana Ferrari, quien trabajó hasta hace poco en la farmacéutica Roche. Según adelantaron fuentes del caso, Ferrari también confirmó su participación en las “licitaciones reducidas” y señaló que ese rol lo cumplía “por orden de Garbellini”. Su testimonio apunta en la misma dirección que el de Grant: que las decisiones estratégicas sobre las contrataciones se tomaban fuera de las vías formales y respondían a directivas internas.
Mientras avanzan las declaraciones, la defensa del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, intenta desactivar el núcleo probatorio del expediente. Días atrás, sus abogados solicitaron el sobreseimiento y reclamaron la nulidad de todas las resoluciones basadas en los audios que dieron origen a la investigación.
Presentaron un informe pericial elaborado por el especialista Miguel Ángel de la Torre Guijarro, que concluyó que las grabaciones fueron “editadas y modificadas múltiples veces”.
Para la defensa, “los audios han sido editados, manipulados y modificados con inteligencia artificial”, además de ser –según afirman– producto de “escuchas ilegales”. Bajo ese argumento, los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera insistieron en que el material no puede sostener ninguna resolución judicial.
TN
Para la SIDE siempre hay plata: aumentó a 26 mil millones el presupuesto de a la secretaríaPolítica02/12/2025
El gobierno de Javier Milei amplió por decreto el presupuesto de la SIDE en 26 mil millones de pesos. Es la cuarta ampliación en el año, con un monto que otra vez supera los 100 mil millones.
Dialogaron sobre el acuerdo comercial histórico entre Argentina y Estados Unidos y reforzaron la cooperación bilateral.
Solo dos mujeres en el Senado salteño: la peor cifra desde la sanción de la paridad
A casi una década de la ley de paridad, el Senado de Salta tiene apenas dos mujeres entre 23 bancas. Es el nivel más bajo desde que se implementó la norma que exige listas 50/50.
A pesar de sus problemas de salud, el ex ministro de Educación afirmó que su misión es “amar, servir y sembrar esperanza” en el país.
La Juventud Radical de Salta pidió intervención nacional y rechazó las designaciones de Farfán
Militantes de la Juventud Radical de Salta presentaron ante el Comité Nacional una solicitud de intervención del distrito y repudiaron la designación de delegados realizada por el Comité Provincial que preside Soledad Farfán.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.