Una ambulancia volcó sobre la Ruta 51: una enfermera resultó lesionada
Ocurrió este lunes por la tarde a la altura de Villa Lola. Efectivos de la policía realizan las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del vuelco.Policiales01/12/2025
Este lunes por la tarde, una ambulancia perteneciente al hospital de San Antonio de los Cobres volcó sobre la Ruta 51, en la zona de Villa Lola.
Como consecuencia del siniestro, una enfermera que iba a bordo del vehículo, sufrió lesiones y fue trasladada al hospital de Campo Quijano para recibir atención médica.
El accidente ocurrió durante el temporal, y vecinos de la zona acudieron para asistir a los tripulantes hasta la llegada de los servicios de emergencia.
Efectivos de la policía realizan las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del vuelco.
Estafa millonaria: Profesor de música perdió $45 millones con falso proyecto de YPFPoliciales01/12/2025
La maniobra criminal, que comenzó en Instagram, involucró transferencias a billeteras virtuales, el uso de la aplicación de criptomonedas Bybit y exigencias de pagos.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Maximiliano Javier Schanz Arrudi de 43 años, quien se ausentó de su hogar en Barrio Ampliación Santa Ana II.
Diciembre arranca inestable en Salta: el pronóstico de la semana
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana marcada por tormentas, lluvias persistentes y variaciones térmicas en la ciudad de Salta.
