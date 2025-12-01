Una ambulancia volcó sobre la Ruta 51: una enfermera resultó lesionada

Este lunes por la tarde, una ambulancia perteneciente al hospital de San Antonio de los Cobres volcó sobre la Ruta 51, en la zona de Villa Lola.

Como consecuencia del siniestro, una enfermera que iba a bordo del vehículo, sufrió lesiones y fue trasladada al hospital de Campo Quijano para recibir atención médica.

El accidente ocurrió durante el temporal, y vecinos de la zona acudieron para asistir a los tripulantes hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Efectivos de la policía realizan las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del vuelco.