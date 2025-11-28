En el último relevamiento de la agencia Vistage reflejó percepciones desfavorables sobre el escenario actual, además de previsiones moderadas para los próximos meses.
Suspendieron las clases en una facultad de la Universidad de La Plata por amenazas
Un correo electrónico obligó a evacuar el edificio de la Facultad de Artes y desplegar un fuerte operativo policial. El agresor anticipó que “iba a cometer una masacre” y mandó una foto con dos ametralladoras.Argentina28/11/2025
La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) suspendió las clases de este viernes luego de recibir amenazas de un ataque armado a través de un correo electrónico.
Todo empezó con un mensaje, enviado desde la cuenta “Belcebu 764” ([email protected]), que llegó a distintos correos electrónicos de dependencias y facultades de la UNLP, lo que generó preocupación entre estudiantes, docentes y autoridades.
"Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como sea posible, acribillándolos para luego suicidarme”, amenazó el autor del correo.
También anticipó que iba a ir “con una escopeta en la mano” y con “explosivos y armas blancas en la mochila” para "asesinar a la mayor cantidad de gente posible”.
“Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribillándolos y luego suicidarme, pues mi vida no me importa, ya que ninguna vida importa. Ya está todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo”, siguió la advertencia. En el correo también adjuntó fotos de supuestos rifles.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades de la UNLP decidieron evacuar de inmediato el edificio de la Facultad de Artes, ubicado sobre la diagonal 78, a metros de la Plaza Rocha.
El vocero de la universidad, Gonzalo Albín, contó que la amenaza “sorprendió a todos” y que, apenas recibieron el correo, realizaron la denuncia correspondiente. “Fue enviado a un listado medio azaroso porque no ha recaído en oficinas académicas y administrativas de nuestras 17 facultades. Lo que hicimos fue hacer la denuncia policial”, explicó.
El caso quedó en manos del Juzgado Federal 1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. Mientras tanto, la universidad activó un protocolo de emergencia: “Tomamos las medidas precautorias con toda la guardia edilicia de la UNLP más la Policía Bonaerense y Federal estableciéndose en las distintas facultades y dependencias”, detalló el vocero.
Por estas horas, la UNLP permanece en máxima alerta mientras avanza la investigación judicial para dar con el autor de la amenaza y garantizar que no haya riesgos para estudiantes y trabajadores.
