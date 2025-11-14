Incorporaron nuevos sillones para diálisis y se refuncionalizó el sector en el Hospital Oñativia

Alertan por el aumento de casos de diabetes a temprana edad: “Es la nueva pandemia silenciosa”
En las últimas décadas los casos no dejaron de crecer y hoy la enfermedad aparece incluso en niños y adolescentes por el sedentarismo y la obesidad.
Así, el servicio incrementa su capacidad, sumando 72 nuevos cupos para pacientes crónicos. La inversión supera los 600 millones de pesos.Salud14/11/2025
El Gobierno de la Provincia, inauguró en el Hospital Dr. Arturo Oñativia obras de ampliación y refuncionalización de su sector de Hemodiálisis, incorporando 12 nuevos sillones de última generación, elevando la capacidad total del servicio a 33 puestos de tratamiento. Con esta ampliación, la institución podrá brindar atención a 72 nuevos pacientes, alcanzando una capacidad de más de 200 en total. El acto fue encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y el gerente del hospital, Marcelo Nallar.
La intervención edilicia, que se centró en el sector del ex internado con una refuncionalización de 172 m² y una superficie nueva de 54 m², demandó una inversión aproximada de 80 millones de pesos. El proyecto contempló desde la demolición para ampliar accesos y refuerzos estructurales, hasta la instalación completa de un nuevo cielorraso, carpinterías y pisos, así como el tendido total de nuevas instalaciones eléctricas y de agua, adecuación de baños y la construcción de salas específicas para la planta y tanques de agua.
El ministro Mangione destacó que la obra no solo se centra en la cantidad de puestos, sino en la calidad y seguridad de la atención. "Hemos invertido en tecnología que es un 'Gold Standard' a nivel mundial, garantizando agua ultrapura para la diálisis. La obra no solo duplica la capacidad del hospital, sino que garantiza una atención de la más alta calidad y seguridad, reafirmando el compromiso del gobernador Gustavo Sáenz con la salud pública y la calidad de vida de los pacientes renales crónicos”, afirmó. El plan de trabajo, que fue una de las iniciativas iniciales de la gestión, busca modificar integralmente el sistema de diálisis provincial.
Sobre las nuevas instalaciones
El componente central de esta ampliación es la incorporación de una Planta de Agua para Hemodiálisis de marca FRESENIUS, Modelo Aqua B Plus (Origen Alemania), considerada el "Gold Standard" en tratamiento de agua a nivel mundial, con un valor superior a los 175 millones. Esta es la clave para la seguridad del paciente, ya que es un sistema integrado que produce 1.500 litros de agua ultrapura por hora, permitiendo el uso de líquido de diálisis ultrapuro y estéril para terapias como la Hemodiafiltración (HDF). El sistema incorpora tecnología de punta como el “Direct Feed”, que elimina el tanque de almacenamiento de 800 L y reduce la probabilidad de contaminación bacteriológica y de endotoxinas, y la unidad HF “HotFeed” de desinfección calórica automatizada de los anillos de distribución, que garantiza una desinfección total sin dejar residuos químicos.
Además de sus ventajas sanitarias, este sistema reporta grandes beneficios operativos, incluyendo un ahorro de hasta el 85% de agua cruda y una reducción en costos de productos desinfectantes y horas extras de operarios, gracias a su control inteligente, encendido y apagado automático y operación en redundancia para asegurar la continuidad del servicio ante cualquier falla técnica.
Equipamiento incorporado
Sillones de Tratamiento: 12 sillones de Hemodiálisis con mesa y porta suero para paciente. Diez equipos de Hemodiálisis convencional (HD) marca Fresenius nuevos. Dos Equipos de Hemodiafiltración ( HDF) maraca Fresnius (origen Alemania).
La hemodiafiltración es una técnica de diálisis que combina la hemodiálisis (difusión) y la hemofiltración (convección) para limpiar la sangre. Este proceso elimina tanto toxinas pequeñas como grandes al pasar la sangre por un filtro especial, logrando una depuración más completa del organismo. A diferencia de la hemodiálisis convencional, la hemodiafiltración permite eliminar moléculas de mayor peso y mejora el equilibrio de líquidos.
En las últimas décadas los casos no dejaron de crecer y hoy la enfermedad aparece incluso en niños y adolescentes por el sedentarismo y la obesidad.
La institución se pronunció contra bloqueadores hormonales, cirugías y terapias de transición para menores de 18 años, y advirtió sobre riesgos físicos y psicológicos.
Se trata de un hombre de 40 años que ingresó al Hospital de Mosconi con un cuadro de vómito y dolor abdominal. Debido al agravamiento del cuadro, fue derivado a Tartagal donde se confirmó el diagnóstico y, finalmente, falleció. Se activó el protocolo de vigilancia epidemiológica en Mosconi.
Los niños de 2 a 9 años, con 5935 casos, y los adultos de 35 a 64 años, con 5411 positivos, constituyen las franjas etarias más afectadas, representando el 51,2% del total de diagnosticados.
Salta alcanza alrededor del 72% de cobertura en la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión. El Ministerio de Salud apunta a superar el 90% antes de fin de año y pidió a las familias revisar los carnets infantiles.
La referente de Atención Primaria insistió en que completar el esquema de vacunación es la herramienta fundamental para evitar brotes en Salta. Advirtió sobre la cercanía con casos detectados en Bolivia y pidió consultar de inmediato ante fiebre y erupciones.
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.