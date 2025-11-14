Bullrich: “Villarruel está muy colaborativa con la agenda del Gobierno”

La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que la vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró “muy colaborativa” en apuntalar la agenda del Gobierno en el Senado.

"En la reunión con la Vicepresidente Victoria Villarruel hablamos de la necesidad de encarar un trabajo institucional serio para que la agenda del Gobierno tenga un espacio claro en el Senado", expresó Bullrich en su cuenta de X.

Y señaló: "Nuestro bloque pasa de 7 a 20 senadores y debemos construir una mayoría sólida y ordenada para que los proyectos que necesita el Presidente puedan ser tratados y votados".

Resaltó que para la construcción de una mayoría es importante su tarea como Jefe de Bloque de La Libertad Avanza, con la función de Villarruel, Presidente del Senado. "Debe garantizar el orden parlamentario y el buen funcionamiento de la Cámara", completó.