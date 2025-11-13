Piden a Nación ampliar el valor económico del seguro de desempleo

Con la mira en 180.000 barriles diarios para 2028, la empresa busca consolidarse como líder del sector energético nacional.
En la sesión ordinaria de este jueves, el Senado de la Provincia aprobó un proyecto de declaración que insta a los legisladores nacionales por Salta a instrumentar las medidas necesarias para que el gobierno nacional ampliíe el valor económico del seguro de desempleo.
Al respecto, el senador por Güemes y autor del proyecto – Enrique Cornejo – destacó que el Gobierno provincial aplicó medidas paliativas como la reducción del 20% en actividades económicas para rubros críticos —construcción, comercio y gastronomía—, la ejecución de 2.500 obras públicas en toda la provincia, y proyectos clave como la ampliación del Hospital San Bernardo, la construcción de la terminal de Guemes, la autopista Noroeste, el Centro de Convenciones de Cafayate y la planta potabilizadora de la capital.
También mencionó la exención impositiva por 12 meses para actividades económicas, que permitió incorporar 3.400 nuevos contribuyentes al padrón de Rentas, así como la puesta en marcha del fondo Fogasal para brindar garantías a emprendedores.
Pese a esas acciones, Cornejo advirtió que la crisis del empleo continúa. Señaló que al inicio del año la provincia tenía 8.900 empleadores registrados, mientras que en julio quedaban 8.500, lo que refleja una caída del 5,1%. Durante ese período, se perdieron 6.500 puestos de trabajo, quedando 119.000 trabajadores registrados en Salta.
El senador agregó que esta disminución en el empleo formal “se replica en gran parte del país”, en un contexto donde la actividad económica sigue mostrando señales de desaceleración.
