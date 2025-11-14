Con la mira en 180.000 barriles diarios para 2028, la empresa busca consolidarse como líder del sector energético nacional.
Santilli eligió a Gustavo Coria como su mano derecha en el Ministerio del Interior
El actual diputado bonaerense dejará su banca para asumir como segundo del ministro. Será reemplazado por Fernanda Coitinho.Política14/11/2025
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, optó por Gustavo Coria para que lo secunde en la cartera que coordina el vínculo con las provincias, quien deberá dejar su banca en la Legislatura Bonaerense.
Coria es miembro del círculo estrecho del exlegislador del PRO, quien forjó su carrera de la mano del exdiputado nacional en diversos roles de gestión. Se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad en septiembre de 2023 en reemplazo de Eugenio Burzaco, y ofició de jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad porteño durante las gestiones de Marcelo D’Alessandro y del propio Santilli.
Con su salida, Coria dejará bacante una de las trece bancas que le corresponden al PRO en la Legislatura Bonaerense, y será reemplazado por Fernanda Coitinho, titular de ANSES y directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político.
Coitinho es una referente del espacio que lidera el armador de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, quien incrementará su poder en Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
Aún en pleno diseño del organigrama, tarea que compromete al segundo de Santilli, el nombramiento formal se verá reflejando en el Boletín Oficial la próxima semana, cuando los cambios conversados con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomen forma.
El hasta entonces diputado provincial es egresado del Liceo Militar General Paz y Licenciado en Ciencia Política ede la Universidad Católica de Córdoba. Asimismo, cuenta con Estudios Intensivos de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional y un paso por el Instituto de Teoría del Estado y Política Económica como miembro investigador.
Con información de Noticias Argentinas
El ministro Augusto Costa advirtió que la alineación con Estados Unidos puede perjudicar a la industria local.
En su primera conferencia como jefe de Gabinete, Adorni celebró el acuerdo con EE.UUPolítica14/11/2025
“Es una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio”, declaró el exvocero presidencial.
El jefe de Gabinete afirmó que la modernización laboral no afectará la normativa vigente, en respuesta a críticas de ATE y Rodolfo Aguiar.
El encuentro será este viernes al mediodía. La ministra adelantó a legisladores libertarios que la reforma laboral ingresará a la Cámara Alta en diciembre.
Milei celebró el acuerdo comercial con EE.UU.: “Estamos comprometidos con hacer grande a Argentina”Política14/11/2025
El Presidente confirmó la firma del entendimiento bilateral y defendió sus reformas económicas, laborales y penales. También afirmó que el país “estaba camino a ser Venezuela”.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.