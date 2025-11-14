Con la llegada del USS Gerald Ford, el Pentágono inicia una nueva fase militar contra el narcotráfico en la región. Trump habla de posibles ataques terrestres y señala que los días de Maduro “están contados”.
Récord histórico de contaminación: el CO2 por combustibles fósiles subirá 1,1% en 2025
El estudio Global Carbon Budget advierte que se emitirán 38.100 millones de toneladas de CO2, alejando aún más la meta del Acuerdo de París.El Mundo14/11/2025
Una investigación internacional publicada este jueves reveló que las emisiones mundiales de CO2 generadas por combustibles fósiles alcanzarán un récord en 2025 y advirtió que sería “imposible mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ºC”.
El informe anual Global Carbon Budget estudia las emisiones de CO2 provocadas por los seres humanos a través de la quema de hidrocarburos, la producción de cemento y el uso del suelo -como la deforestación- y relaciona esos datos con los límites fijados en el Acuerdo de París sobre el clima de 2015, destinados a atajar el calentamiento global.
Un equipo internacional de científicos concluyó que las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles serán un 1,1% mayores en 2025 que un año antes, con las renovables incapaces de satisfacer la creciente demanda de energía.
Se generarán 38.100 millones de toneladas de CO2
Según el reporte, este año probablemente se incrementaron las emisiones procedentes del petróleo, del gas y del carbón, llevando la cifra total a 38.100 millones de toneladas de CO2, un récord.
El nuevo estudio, cuya difusión coincide con la conferencia de la ONU sobre el clima COP30, en Brasil, establece que para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales no se deben añadir más de 170.000 millones de toneladas de CO2 adicionales a la atmósfera.
El umbral de 1,5 ºC era el objetivo fijado en el Acuerdo de París sobre el clima.
“Esto equivale a cuatro años de emisiones al ritmo actual antes de que se agote el presupuesto para 1,5 ºC, así que, básicamente, es imposible”, afirmó el director de la investigación, Pierre Friedlingstein, de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido.
El hecho de que no se haya conseguido recortar las emisiones responsables del calentamiento global está ensombreciendo la COP30, que se celebra en la ciudad amazónica de Belém con la ausencia de Estados Unidos, el segundo mayor contaminante del mundo.
“Necesitamos objetivos ambiciosos, porque cada décima de grado es crucial”, recordó el jueves en Belén Stephen Stich, de la Universidad de Exeter.
Pese a todos los indicios de que 2025 será uno de los años más cálidos jamás registrados, los planes en materia climática de los países distan mucho de estar a la altura.
“Colectivamente, el mundo no está cumpliendo”, afirmó Glen Peters, del centro para la investigación climática CICERO. “Todo el mundo necesita hacer su parte, y todos necesitan hacer más”, afirmó.
Con información de AFP
Ocurrió en una esquina muy transitada de Tatuapé y desató un incendio masivo que requirió ocho camiones de bomberos y dejó múltiples heridos.
El Bundestag autorizó nuevos helicópteros, misiles y equipos tácticos, mientras proyecta destinar €108.000 millones a defensa en 2026.
Cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas. La embajada de Azerbaiyán también sufrió daños. Zelenski pidió sanciones más duras contra Moscú y más defensa aérea.
Crece la alarma por la gripe aviar en Portugal: 31 focos y encierro obligatorio de avesEl Mundo14/11/2025
La DGAV confirmó casos en explotaciones comerciales, pequeñas granjas y aves silvestres. El gobierno español adoptó medidas similares para evitar el contacto con aves migratorias.
El Ministerio de Defensa ruso también reportó la destrucción de una bomba guiada, un misil Neptuno y cuatro botes no tripulados en el Mar Negro.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.