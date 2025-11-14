Con la llegada del USS Gerald Ford, el Pentágono inicia una nueva fase militar contra el narcotráfico en la región. Trump habla de posibles ataques terrestres y señala que los días de Maduro “están contados”.
“Un bombardeo atroz”: Rusia lanzó 430 drones y 18 misiles contra Ucrania
Cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas. La embajada de Azerbaiyán también sufrió daños. Zelenski pidió sanciones más duras contra Moscú y más defensa aérea.El Mundo14/11/2025
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, informó este viernes sobre la muerte de al menos cuatro personas tras un ataque de Rusia. La agresión rusa fue con 430 drones y 18 misiles lanzados durante la madrugada ucraniana.
El ataque fue sobre las regiones de Kiev, Járkov y Odesa. “Solo en Kiev, hay daños en decenas de edificios de viviendas”, informó Zelenski a través de sus redes sociales (@ZelenskyyUa). Además de las víctimas, hay al menos 27 heridos.
“Un bombardeo atroz”: la descripción Volodímir Zelenski
En su publicación, Zelenski describió el ataque como: "Un bombardeo atroz. Hasta el momento, se sabe que decenas de personas resultaron heridas, entre ellas niños y una mujer embarazada“.
El presidente agregó que la embajada de Azerbaiyán sufrió daños por la caída de fragmentos de un misil Iskander ruso. Rusia también atacó, según el presidente ucraniano, la región de Sumi, al noreste, con un misil Tsirkón.
El mandatario indicó que los “servicios de emergencia han estado trabajando en las zonas afectadas por los ataques rusos desde anoche”. Zelenski volvió a pedir sanciones internacionales más efectivas y contundentes a las exportaciones de petróleo rusas y que se refuercen las capacidades de defensa aérea de Ucrania.
El ataque de Ucrania a Rusia, uno de los más importantes de los últimos días
Al menos cuatro personas resultaron heridas en el puerto ruso de Novorrosíisk. El saldo fue por consecuencia del mayor ataque ucraniano con drones de los últimos días contra el territorio de Rusia, informaron hoy las autoridades de la región de Krasnodar, ribereña del mar Negro.
De acuerdo con EFE, los servicios de emergencia de Krasnodar indicaron que los heridos fueron tres tripulantes de un barco mercante y un vecino de la ciudad, cuyo apartamento fue alcanzado por un dron.
“En ataque con drones lanzado por régimen de Kiev dañó un depósito de petróleo en la terminal de Shesjaris. También resultaron dañadas instalaciones costeras”, informó Andréi Kravchenko, el alcalde de Novorrosíisk, citado por medios locales.
Durante la pasada noche, las defensas antiaéreas rusas derribaron 216 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país y la anexionada península de Crimea. Así lo comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según la nota militar, el mayor número de derribos se produjo precisamente en la región de Krasnodar, donde fueron interceptados y destruidos 66 drones. La segunda región más castigada anoche fue la de Sarátov, donde fueron abatidos 45 aparatos no tripuladas.
Además, 19 drones fueron derribados sobre Crimea y 59 sobre las aguas de mar Negro, que baña tanto la península anexionada por Moscú en 2014 como la costa de la región de Krasnodar. El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.
Con información de TN
