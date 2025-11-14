Rusia afirmó haber derribado 157 drones ucranianos

El Ministerio de Defensa ruso también reportó la destrucción de una bomba guiada, un misil Neptuno y cuatro botes no tripulados en el Mar Negro.

Los sistemas de defensa aérea rusos han derribado 157 drones de ala fija, una bomba aérea guiada y un misil Neptuno de largo alcance, reportó el Ministerio de Defensa de Rusia. 

La Flota del Mar Negro de Rusia también destruyó cuatro botes ucranianos no tripulados, añadió el ministerio. 

Desde el comienzo de la operación militar especial, Rusia ha destruido 668 aviones, 283 helicópteros y 96.284 drones, de acuerdo con el ministerio. 

En total, dijo, han sido destruidos 636 sistemas de misiles tierra-aire, 26.000 tanques y otros vehículos de combate blindados, 1.611 lanzacohetes múltiples, 31.274 piezas de artillería de campaña y morteros, y 46.560 vehículos militares especiales.

Con información de Noticias Argentinas

