Con la llegada del USS Gerald Ford, el Pentágono inicia una nueva fase militar contra el narcotráfico en la región. Trump habla de posibles ataques terrestres y señala que los días de Maduro “están contados”.
Rusia afirmó haber derribado 157 drones ucranianos
El Ministerio de Defensa ruso también reportó la destrucción de una bomba guiada, un misil Neptuno y cuatro botes no tripulados en el Mar Negro.El Mundo14/11/2025
Los sistemas de defensa aérea rusos han derribado 157 drones de ala fija, una bomba aérea guiada y un misil Neptuno de largo alcance, reportó el Ministerio de Defensa de Rusia.
La Flota del Mar Negro de Rusia también destruyó cuatro botes ucranianos no tripulados, añadió el ministerio.
Desde el comienzo de la operación militar especial, Rusia ha destruido 668 aviones, 283 helicópteros y 96.284 drones, de acuerdo con el ministerio.
En total, dijo, han sido destruidos 636 sistemas de misiles tierra-aire, 26.000 tanques y otros vehículos de combate blindados, 1.611 lanzacohetes múltiples, 31.274 piezas de artillería de campaña y morteros, y 46.560 vehículos militares especiales.
Con información de Noticias Argentinas
Ocurrió en una esquina muy transitada de Tatuapé y desató un incendio masivo que requirió ocho camiones de bomberos y dejó múltiples heridos.
El Bundestag autorizó nuevos helicópteros, misiles y equipos tácticos, mientras proyecta destinar €108.000 millones a defensa en 2026.
Récord histórico de contaminación: el CO2 por combustibles fósiles subirá 1,1% en 2025El Mundo14/11/2025
El estudio Global Carbon Budget advierte que se emitirán 38.100 millones de toneladas de CO2, alejando aún más la meta del Acuerdo de París.
Cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas. La embajada de Azerbaiyán también sufrió daños. Zelenski pidió sanciones más duras contra Moscú y más defensa aérea.
Crece la alarma por la gripe aviar en Portugal: 31 focos y encierro obligatorio de avesEl Mundo14/11/2025
La DGAV confirmó casos en explotaciones comerciales, pequeñas granjas y aves silvestres. El gobierno español adoptó medidas similares para evitar el contacto con aves migratorias.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.