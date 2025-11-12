El Oñativia realiza controles gratuitos por el Día Mundial de la Diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el próximo viernes 14 de noviembre, el Hospital Dr. Arturo Oñativia llevará adelante una serie de actividades destinadas a la concientización, prevención y acompañamiento de las personas con esta enfermedad.

Por Aries, la Dra. Miriam Díaz Heredia, profesional del hospital, explicó que el objetivo es “promover buenos hábitos de alimentación, autocuidado y actividad física”, además de difundir información confiable sobre cómo prevenir y tratar la diabetes.

“Sabemos que la familia es fundamental, que los cambios de estilo de vida apoyan todos los esfuerzos que podamos hacer en comunidad para lograr un estado de salud mejor”, sostuvo Díaz Heredia.

Durante esta semana se realizan charlas y actividades en la sala de espera de los consultorios del hospital. En tanto, el viernes 14, desde las 9.30 de la mañana, se desarrollará una movida aeróbica en el natatorio Juan Domingo Perón, con la participación de una chef de cocina saludable y degustaciones preparadas por el equipo de nutricionistas del hospital.

La profesional destacó que las actividades son abiertas a toda la comunidad y buscan instalar el hábito del autocuidado desde edades tempranas. “Cada vez se registran más casos de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, vinculados al sedentarismo, la obesidad y el uso excesivo de pantallas”, advirtió.

El Hospital Oñativia atiende más de 15.000 pacientes por año, muchos de ellos con diagnóstico de diabetes. “Si en la familia hay antecedentes, es importante consultar y hacer prevención a tiempo. Los cambios pueden ser difíciles, pero son posibles y generan una mejor calidad de vida”, remarcó Díaz Heredia.

Las actividades culminarán el viernes con una jornada de promoción de hábitos saludables, donde se brindarán charlas, demostraciones de cocina, ejercicio y espacios de consulta.