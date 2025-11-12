El Oñativia realiza controles gratuitos por el Día Mundial de la Diabetes

Alerta por el sarampión en la región: “La vigilancia epidemiológica es fundamental”
El sarampión volvió a circular con fuerza en el continente. Canadá ya perdió su estatus libre de la enfermedad y la OPS lanzó una alerta regional.
Durante toda la semana habrá chequeos, charlas y actividades abiertas a la comunidad para promover la prevención y el autocuidado.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el próximo viernes 14 de noviembre, el Hospital Dr. Arturo Oñativia llevará adelante una serie de actividades destinadas a la concientización, prevención y acompañamiento de las personas con esta enfermedad.
Por Aries, la Dra. Miriam Díaz Heredia, profesional del hospital, explicó que el objetivo es “promover buenos hábitos de alimentación, autocuidado y actividad física”, además de difundir información confiable sobre cómo prevenir y tratar la diabetes.
“Sabemos que la familia es fundamental, que los cambios de estilo de vida apoyan todos los esfuerzos que podamos hacer en comunidad para lograr un estado de salud mejor”, sostuvo Díaz Heredia.
Durante esta semana se realizan charlas y actividades en la sala de espera de los consultorios del hospital. En tanto, el viernes 14, desde las 9.30 de la mañana, se desarrollará una movida aeróbica en el natatorio Juan Domingo Perón, con la participación de una chef de cocina saludable y degustaciones preparadas por el equipo de nutricionistas del hospital.
La profesional destacó que las actividades son abiertas a toda la comunidad y buscan instalar el hábito del autocuidado desde edades tempranas. “Cada vez se registran más casos de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, vinculados al sedentarismo, la obesidad y el uso excesivo de pantallas”, advirtió.
El Hospital Oñativia atiende más de 15.000 pacientes por año, muchos de ellos con diagnóstico de diabetes. “Si en la familia hay antecedentes, es importante consultar y hacer prevención a tiempo. Los cambios pueden ser difíciles, pero son posibles y generan una mejor calidad de vida”, remarcó Díaz Heredia.
Las actividades culminarán el viernes con una jornada de promoción de hábitos saludables, donde se brindarán charlas, demostraciones de cocina, ejercicio y espacios de consulta.
El infectólogo Antonio Salgado advirtió que la caída en la vacunación infantil tras la pandemia pone en riesgo la eliminación del sarampión. Reclamó recuperar la confianza en las vacunas y recordó que son gratuitas y obligatorias.
Durante la semana se desarrollarán talleres, charlas, prevención y controles en varios dispositivos sanitarios. También, ferias de salud con participación comunitaria, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.
La sexóloga y ginecóloga Mónica Gelsi advirtió que crecen las consultas por falta de ganas y baja de encuentros íntimos. Planteó ordenar rutinas, recuperar el diálogo y poner límites a los dispositivos en familia.
La unidad móvil oncológica del Ministerio de Salud Pública de Salta estará en la plaza central de Chicoana del 10 al 14 de noviembre para realizar mamografías gratuitas. El estudio está destinado a mujeres de 40 años o más sin obra social.
El Hospital Materno Infantil es referencia en atención de alto riesgo. El servicio incluye monitoreo fetal y acceso a cardiología, genética y psicología.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.