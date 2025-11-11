Un estudio de IAE Business School e IDEA reveló el "drama silencioso" que afrontan las empresas argentinas: el 94% no encuentra los perfiles laborales que necesita.
Hallan una avioneta con cocaína tras un aterrizaje forzoso cerca de Arequito
El siniestro ocurrió durante la madrugada del martes; cuando llegó la policía en la aeronave no había nadie.Argentina11/11/2025
Una avioneta Cessna 210 fue hallada este martes a la mañana accidentado en un camino rural de Arequito, departamento Caseros, 250 kilómetros al sur de la capital provincial, y en su interior fue encontrado un bulto con cocaína envuelto en lona verde.
Según los investigadores, el episodio podría estar directamente vinculado con la operación aérea narco desarticulada horas antes en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires, que culminó con la detención del presunto capo narco Brian Walter Bilbao, prófugo que utilizaba como base de operaciones el country Campo Timbó, en Timbúes, en el norte del Gran Rosario.
El hallazgo fue realizado por un vecino del lugar que alertó de inmediato a Bomberos Voluntarios y a la Policía de Santa Fe tras lo cual intervino Gendarmería Nacional y la Justicia federal.
“Fui al campo y vi un avión caído. Eso fue alrededor de las 8.30 de hoy. Le avisamos al chico de Bomberos y él avisó a la Policía. Mi campo está seis kilómetros más adelante de donde apareció la avioneta”, relató Daniel, un vecino del lugar, en diálogo con Radio Casilda.
El caso quedó en manos de la Justicia federal, que analiza si el vuelo hallado en Arequito formaba parte de la misma ruta de transporte utilizada por la organización que lideraría Bilbao. Los investigadores trabajan para establecer el origen del despegue y el recorrido del avión antes de su caída.
