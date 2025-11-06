Después de 40 años, comienza la pavimentación del camino al Paso de Sico

La obra, esperada por generaciones, arrancará entre Mina Poma y Alto Chorrillo. Nación y Provincia invertirán unos $30.000 millones para mejorar la salida de Salta hacia Chile.

Salta06/11/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

577531806_1255734003264596_4864644342802008430_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=f727a1&_nc_eui2=AeE

La histórica conexión entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico —una salida estratégica de Salta hacia el Pacífico— comienza finalmente a hacerse realidad. Así lo confirmó en Día de Miércoles, el director de Vialidad Nacional de la provincia, Federico Casas, quien destacó que la obra “era un sueño anhelado por los salteños desde hace más de 40 o 50 años”.

El funcionario explicó que los trabajos iniciarán en el tramo más difícil, entre Mina Poma y Alto Chorrillo, una zona de alta montaña que alcanza los 5.000 metros sobre el nivel del mar. “Ese sector es la trepada más exigente del recorrido; una vez superado, comienza el descenso hacia una planicie que llega hasta el paso internacional de Sico”, detalló.

LUCAS GODOY DÍA DE MIÉRCOLES 2025Godoy (h) quiere un peronismo unido y advirtió que LLA puede ser gobierno en Salta

Casas recordó que el proyecto había sido licitado hace más de una década, pero permanecía paralizado por falta

de documentación técnica, demoras administrativas y ausencia de fondos. “La obra estaba priorizada por Vialidad Nacional y el Gobierno nacional, pero nunca se pudo comenzar. En los últimos meses logramos ordenar todos los aspectos técnicos y financieros para poder avanzar”, señaló.

Según explicó, la intervención demandará una inversión total de unos $30.000 millones, de los cuales la Nación aportará aproximadamente $25.500 millones y la provincia de Salta unos $4.500 millones, es decir, un 80% y un 20% respectivamente.

Asimismo, Casas señaló que se avanza con repavimentar y reconstruir 80 kilómetros de la Ruta Nacional 16, desde el cruce con la ruta 9/34 hasta, uno de los tramos más deteriorados y con mayores reclamos de los usuarios.

577133867_1255692713268725_8153691792597224531_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=f727a1&_nc_eui2=AeGNarcotest a funcionarios: denuncian una "mano negra" que traba el proyecto

“Se trata de una zona muy productiva, con gran actividad agrícola y ganadera, además de ser un corredor clave para quienes viajan desde Salta hacia el Litoral, el NEA e incluso hacia Brasil y Uruguay”, explicó.

A pesar de la llegada de las lluvias, Casas aclaró que el tipo de obra —de repavimentación sobre la base existente— permite una ejecución rápida y habilitación inmediata. “El otro día ya se podía circular, y estimamos que en los primeros meses del año que viene estos 80 km estarán completamente terminados”, aseguró.

Te puede interesar
Construccion

La ciudad tendrá un nuevo Código de Edificación

Salta05/11/2025

El Concejo Deliberante capitalino aprobó la implementación de un nuevo Código de Edificación para la regular características y condiciones de edificaciones públicas y privadas. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo comunal.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail