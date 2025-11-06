Este jueves 6 de noviembre se llevará a cabo el 2° Reciclatón en la ciudad. Será en el Parque Sur de 9 a 17 horas, donde se podrán depositar aparatos electrónicos, papel, cartón y aceite vegetal usado.
Después de 40 años, comienza la pavimentación del camino al Paso de Sico
La obra, esperada por generaciones, arrancará entre Mina Poma y Alto Chorrillo. Nación y Provincia invertirán unos $30.000 millones para mejorar la salida de Salta hacia Chile.Salta06/11/2025Agustina Tolaba
La histórica conexión entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico —una salida estratégica de Salta hacia el Pacífico— comienza finalmente a hacerse realidad. Así lo confirmó en Día de Miércoles, el director de Vialidad Nacional de la provincia, Federico Casas, quien destacó que la obra “era un sueño anhelado por los salteños desde hace más de 40 o 50 años”.
El funcionario explicó que los trabajos iniciarán en el tramo más difícil, entre Mina Poma y Alto Chorrillo, una zona de alta montaña que alcanza los 5.000 metros sobre el nivel del mar. “Ese sector es la trepada más exigente del recorrido; una vez superado, comienza el descenso hacia una planicie que llega hasta el paso internacional de Sico”, detalló.
Casas recordó que el proyecto había sido licitado hace más de una década, pero permanecía paralizado por falta
de documentación técnica, demoras administrativas y ausencia de fondos. “La obra estaba priorizada por Vialidad Nacional y el Gobierno nacional, pero nunca se pudo comenzar. En los últimos meses logramos ordenar todos los aspectos técnicos y financieros para poder avanzar”, señaló.
Según explicó, la intervención demandará una inversión total de unos $30.000 millones, de los cuales la Nación aportará aproximadamente $25.500 millones y la provincia de Salta unos $4.500 millones, es decir, un 80% y un 20% respectivamente.
Asimismo, Casas señaló que se avanza con repavimentar y reconstruir 80 kilómetros de la Ruta Nacional 16, desde el cruce con la ruta 9/34 hasta, uno de los tramos más deteriorados y con mayores reclamos de los usuarios.
“Se trata de una zona muy productiva, con gran actividad agrícola y ganadera, además de ser un corredor clave para quienes viajan desde Salta hacia el Litoral, el NEA e incluso hacia Brasil y Uruguay”, explicó.
A pesar de la llegada de las lluvias, Casas aclaró que el tipo de obra —de repavimentación sobre la base existente— permite una ejecución rápida y habilitación inmediata. “El otro día ya se podía circular, y estimamos que en los primeros meses del año que viene estos 80 km estarán completamente terminados”, aseguró.
La campaña busca reforzar las reservas de sangre y sensibilizar sobre la donación voluntaria. También se brindará información sobre cómo convertirse en donante de médula ósea.
El Concejo Deliberante capitalino aprobó la implementación de un nuevo Código de Edificación para la regular características y condiciones de edificaciones públicas y privadas. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo comunal.
En sesión ordinaria, los ediles aprobaron la implementación del nuevo Código. Advirtieron que, para su desarrollo, se trabajó en conjunto con 28 instituciones y con el gobierno provincial.
Se registraron más de 370 mil consultas en Centros de Salud durante el primer semestre del añoSalta05/11/2025
Ante el aumento de la demanda, Salud anunció la rotación de cardiólogos y oftalmólogos desde los hospitales, además de la incorporación de equipos de diagnóstico. El director de Primer Nivel de Atención, Darío Isasmendi, señaló que persisten desafíos como la reorganización del sistema ante complicaciones geográficas.
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo comunal que así lo establece. Según se explicó, al no contar con uno propio, la comuna se regía por una ley provincial que data del año 1978.
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y SuboficialesSalta03/11/2025
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
Sáenz acusó al olmedismo de “hacer política con hipocresía, mentira y maldad”
El gobernador de Salta acusó a sectores libertarios de actuar junto al kirchnerismo y advirtió que “la gente debe saber quién miente y quién trabaja por la provincia”.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.