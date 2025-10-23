El Gobierno analiza publicar un recuento nacional de votos pese a la disposición judicial

⁠El Gobierno evalúa impulsar un conteo nacional de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre, más allá de la acordada de la Cámara Nacional Electoral (CNE) 138/2025.

El Ejecutivo asegura que acatará la medida de la Justicia de publicar los resultados por distrito, pero insiste con el argumento de que la disposición judicial “no prohíbe” la presentación del recuento de votos nacionales.

Es por eso que los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan sobre una serie de alternativas oficiales y extraoficiales para impulsarlo. El tribunal estableció que los resultados del escrutinio provisorio de las legislativas deben publicarse por distrito electoral, en línea con la Constitución y el Código Electoral.

“La Cámara puede prohibir, pero no puede recomendar”, aseguraron en Nación. En la mesa chica de Balcarce 50 sostienen que realizarán la publicación de datos por provincias -como indica la Cámara-, pero admiten que están estudiando formas para mostrar la sumatoria de todas bajo el esquema de fuerzas partidarias.

El texto dispone que la presentación de datos deberá “respetar el criterio de división por distrito electoral, con arreglo al contenido de la presente”. Además, los jueces manifestaron que “cualquier intento de unificar los datos podría generar “confusión o influencia indebida” sobre la opinión pública.

El Gobierno planea hacer foco en el recuento de votos nacionales de La Libertad Avanza porque compite en los veinticuatro distritos, mientras Fuerza Patria presentó el sello de forma unificada en solo catorce provincias. Se trata de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires junto con Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego, Neuquén, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero y Chaco.

En Mendoza, San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz hay espacios que forman parte de la coalición y llevan una marca provincial. El Ejecutivo quiere excluir del conteo total a las fuerzas del peronismo que no estén dentro del esquema oficial de Fuerza Patria. Nación prevé derrotas en bastantes provincias y busca hacer foco en la cantidad de votos totales.

En la Casa Rosada sostienen que LLA sigue por debajo del kirchnerismo -según las últimas mediciones que recibieron- y preparan un plan de control de daños para el día después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Aseguran que el piso está en un promedio nacional de 30 puntos y que el techo no llega a los 40.

Hay preocupación además dentro del gabinete por la reacción del mercado en el día después ante una posible victoria de la oposición. Es por eso que la mesa chica de Balcarce 50 trabaja sobre una línea discursiva enfocada en el crecimiento de bancas de LLA en el Congreso para dar muestras de gobernabilidad a los mercados y a la administración estadounidense. Proyecta un crecimiento mayor a las setenta bancas libertarias y menor a las ochenta.

Con información de TN