El país asiático se enfrenta a un bloqueo que desde 2015 estaba suspendido. Alemania, Francia y Reino Unido lo acusan de incumplir compromisos nucleares.
Sarampión: Bolivia, Argentina y Paraguay encabezan la lista de contagios en Sudamérica
De acuerdo con el nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), actualizado hasta el 11 de septiembre, se confirmó 11.313 casos de sarampión y 23 defunciones en 10 países de la región, un incremento de 31 veces respecto al mismo período de 2024.
La organización detalló que los 10 países que reportaron casos (en la región de las Américas) este año son:
- Canadá (4.849)
- México (4.553)
- Estados Unidos (1.454)
- Bolivia (320)
- Argentina (35)
- Paraguay (35)
- Belice (34)
- Brasil (28)
- Perú (4)
- Costa Rica (1)
Canadá, México y Estados Unidos, en Norteamérica, concentran el 96 % de la carga regional de sarampión este año. Pero también repara en los países de Sudamérica que han repotado cotagios este año, en donde Bolivia, lamentablemente, se destaca con 320 casos, mientras que Argentina 35, Paraguay también 35, Belice 34, Brasil 28, Perú 4 y Costa Rica 1.
La agencia atribuye el repunte a brechas de vacunación y a importaciones desde fuera y dentro de la región.
Varios jueces de tribunales inferiores han expresado su incertidumbre sobre cómo abordar los casos cuando la Corte Suprema proporciona poca o ninguna explicación sobre su agenda de tramitación rápida.
Luego de la suspensión indefinida del programa nocturno del presentador, debido a sus dichos por el asesinato de Charlie Kirk, el Presidente estadounidense aseguró que las cadenas de TV son “un brazo del Partido Demócrata”.
El presidente estadounidense afirmó que un acuerdo con China para que TikTok pueda seguir funcionando en el país "está en camino", tras un diálogo telefónico con el gobernante del gigante asiático, Xi Jinping.
Jonathan “Speedy” González, de 31 años, murió por disparos de arma de fuego en el interior de una vivienda en la provincia de Esmeraldas.
El ataque informático produjo retrasos y cancelaciones al dañar los sistemas de facturación en aeropuertos como los de Bruselas, Berlín y Londres.
Virus creados por inteligencia artificial eliminan bacterias en laboratorioCiencia & Tecnología19/09/2025
Un equipo de científicos ha logrado un avance que redefine los límites de la biotecnología: por primera vez, virus diseñados por inteligencia artificial han demostrado ser capaces de eliminar bacterias en condiciones de laboratorio.
Se realizó un trabajo de sofocamiento por incendio forestal en la zona sur de la ciudadSalta19/09/2025
La Subsecretaría de Defensa Civil intervino con los brigadistas forestales en un incendio de pastizales registrado en la zona sur de la ciudad durante las primeras horas de la tarde. Continúan los trabajos de enfriamiento.
Matías Assennato informó que, de las 7000 infracciones de tránsito mensuales, 3000 se registran a través de las cámaras que poseen los agentes en sus cascos y chalecos.
El gobernador de la Provincia inauguró la feria que congrega a más de 1100 emprendedores en el Centro de Convenciones de Limache. “No es el mejor momento económico, pero nosotros priorizamos generar trabajo”, aseguró
La enfermedad se transmite por contacto físico estrecho de persona a persona, cara a cara, piel con piel, boca con boca, boca con piel o a través de contacto íntimo.