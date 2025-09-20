Sarampión: Bolivia, Argentina y Paraguay encabezan la lista de contagios en Sudamérica

De acuerdo con el nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), actualizado hasta el 11 de septiembre, se confirmó 11.313 casos de sarampión y 23 defunciones en 10 países de la región, un incremento de 31 veces respecto al mismo período de 2024.

La organización detalló que los 10 países que reportaron casos (en la región de las Américas) este año son:

Canadá (4.849)

México (4.553)

Estados Unidos (1.454)

Bolivia (320)

Argentina (35)

Paraguay (35)

Belice (34)

Brasil (28)

Perú (4)

Costa Rica (1)



Canadá, México y Estados Unidos, en Norteamérica, concentran el 96 % de la carga regional de sarampión este año. Pero también repara en los países de Sudamérica que han repotado cotagios este año, en donde Bolivia, lamentablemente, se destaca con 320 casos, mientras que Argentina 35, Paraguay también 35, Belice 34, Brasil 28, Perú 4 y Costa Rica 1.

La agencia atribuye el repunte a brechas de vacunación y a importaciones desde fuera y dentro de la región.

Con inforrmación de EFE