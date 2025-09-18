El senador criticó al Ejecutivo tras los comentarios del ministro de Economía sobre la oposición y defendió la distribución de los ATN a las provincias.
De Pedro: “Milei es un presidente que miente y no conoce la realidad”
El senador criticó el presupuesto 2026 y advirtió que el mandatario prioriza a los empresarios por encima de jubilados, docentes y trabajadores.Política18/09/2025
El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria) afirmó hoy que Javier Milei es “un presidente que miente” a los argentinos y que “no conoce la realidad” porque pertenece a un sector de “economistas consultores que viven en un frasco de mayonesa”.
“El presidente no conoce la realidad de la Argentina, es de esos economistas consultores que viven en un frasco de mayonesa desde hace décadas, rodeado de mega empresarios, que salieron de la Facultad a hacer consultorías”, sostuvo De Pedro en declaraciones al programa “Sin corbata” que se emite por Splendid AM 990.
El legislador y referente de la agrupación La Cámpora, dijo que “la Argentina es un país maravilloso, lleno de pibes y pibas que tienen ganas de estudiar y trabajar, lleno de pymes que quieren seguir creciendo, y tenemos un Presidente que no solo no conoce esto, sino que destruye lo que funciona bien”.
Para De Pedro “hay un consenso que está totalmente internalizado” en la argentina y es “el sistema de educación pública que tenemos en Argentina, que por supuesto es perfectible, tiene defectos, pero es muchísimo mejor a muchos países de la región, a muchos países del mundo”.
“La argentina votó un Presidente que lamentablemente mintió mucho, porque dijo que iba a ir contra los privilegiados de la Argentina, contra la casta, que son los que siempre se benefician en todos los gobiernos, pero por el contrario fue contra los jubilados, los docentes, los trabajadores y las trabajadoras, contra las familias argentinas”.
El senador recalcó que con el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 que anunció por la Cadena Nacional, el presidente “también le mintió a los argentinos” cuando dijo “que entendió el mensaje de las urnas y que iba a enviar al Congreso un aumento para las jubilaciones, para la salud y para la educación”.
“Como presidente de la Comisión de Educación del Senado, digo que es mentira. El 8% sobre la inflación que manda en el presupuesto es sin contar el 50% del poder de compra que perdió todo el sistema de educación en Argentina desde que llegó Milei es. Estamos casi un 50% abajo”, resaltó,
Agregó como ejemplo que “en el financiamiento del sistema universitario anunció 4,8 billones cuando el SIM, que son todos los rectores de todas las universidades públicas, con los docentes, con el Congreso definimos que el presupuesto para el funcionamiento básico es de 7,1 billones”.
“Con un modelo similar a este como el de (el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo) Martínez de Hoz, pierde la industria nacional y pierde el trabajo argentino”, aseveró.
Con información de Noticias Argentinas
