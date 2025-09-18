El senador criticó el presupuesto 2026 y advirtió que el mandatario prioriza a los empresarios por encima de jubilados, docentes y trabajadores.
Lousteau acusó al Gobierno de “desestabilizarse a sí mismo”
El senador criticó al Ejecutivo tras los comentarios del ministro de Economía sobre la oposición y defendió la distribución de los ATN a las provincias.Política18/09/2025
El senador Martín Lousteau le respondió al ministro de Economía, Luis Caputo, durante la sesión en la Cámara de Senadores que tratará el veto presidencial a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y acusó al Gobierno de “desestabilizarse a sí mismo” tras las críticas del funcionario a la oposición.
“Es raro lo que está pasando, cada vez que el Congreso debate y si alguno tiene una opinión distinta a la que tiene el Presidente resulta que es un golpe. La verdad es que el Gobierno se desestabiliza a sí mismo”, sentenció el legislador en el ingreso al recinto.
En la misma línea, precisó: "Tiene un plan económico que tiene inconsistencias y mucho impacto en la vida cotidiana; tiene denuncias de corrupción fuertes; tiene una manera de no querer debatir las diferencias y de no querer encontrar soluciones, y siempre hay otras soluciones, pero aparecen cuando uno escucha y debate, pero esto es lo que el Presidente no quiere que pase".
Asimismo, el senador por CABA anticipó que en rechazo al veto al sostener que los recursos corresponden a las Provincias y denunciar que “la Nación no está redistribuyendo”. "Son recursos reservados para emergencias, pueden ser emergencias financieras o climáticas y en cada oportunidad el Gobierno nacional no los manda", argumentó.
“Las provincias están pidiendo que les den esos recursos para poder usarlos”, aseveró.
Sus dichos llegan luego del mensaje en X del ministro de Economía, Luis Caputo, quien apuntó contra la oposición y la responsabilizó de intentar “voltear al Presidente”. “El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”, sentenció el funcionario.
“Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, sentenció.
Por último, el radical habló sobre los próximos pasos del Poder Ejecutivo al sostener que todo depende “de la reacción” de la administración, y de la voluntad de “diálogo político y de la capacidad de hacer reformas”. "Es cierto que es un Gobierno que a pesar que se le ha pedido muchas veces no eligió no acumula dólares", concluyó.
Con información de Noticias Argentinas
