La deuda creció en u$s7.000 millones durante agosto

La capitalización de intereses generó un aumento de la deuda, pese a que los pagos en pesos fueron los más altos de la era Milei.

Economía16/09/2025

El stock de deuda bruta total creció en u$s7.004 millones durante agosto, pese a que los pagos del mes superaron a las nuevas colocaciones. Sucedió por un ajuste de valuaciones, explicado fundamentalmente por la capitalización de los intereses en pesos, en un mes en el cual las tasas extendieron la tendencia alcista iniciada en julio.

Según informó el Ministerio de Economía este lunes, en el octavo mes del año hubo una cancelación neta de deuda de u$s7.639 millones. Sin embargo, los ajustes de valuaciones borraron ese efecto, al causar un aumento de u$s14.669 millones en los pasivos del Tesoro (tanto en dólares como en moneda local).

Esto último tuvo su raíz en la capitalización de los intereses de las Lecaps y otros títulos por u$s8.075 millones. Además, también subió la deuda en pesos indexada a la evolución del tipo de cambio (Dólar linked) y a la inflación (CER).
"La mayor deuda es explicada en buena parte por algo de baja del tipo de cambio entre julio y agosto, y en otra parte por tasas reales mas elevadas", señaló a este medio Pedro Siaba, de PPI.

a-cuanto-cotizan-los-dolares-y-el-riesgo-pais-FPQV33EFL5H4ZIAWJQV3UA625ULos bonos argentinos cayeron hasta 6% y el riesgo país trepó a 1200 puntos

El pasivo trepó pese a que en agosto la Administración Central realizó pagos por un total equivalente a u$s20.444 millones, de los cuales el 85% se efectuó en moneda nacional y el 15% en moneda extranjera. Los desembolsos en pesos fueron los más altos desde que Javier Milei es presidente.

Con estos números, el stock de deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a u$s454.230 millones, de los cuales u$s451.707 millones se encuentra en situación de pago normal. El 44% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local mientras que, el 56% restante, en moneda extranjera.

Con información de Ámbito

