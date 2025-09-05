Entra en vigencia el nuevo marco regulatorio de taxis y remises en Salta

Multas, limpieza y seguridad: Salta se pone a punto para la Semana del Milagro
La Municipalidad intensificó trabajos en plazas, parques y calles, y refuerza la normativa para combatir microbasurales y cartelería ilegal.
Salta05/09/2025
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) oficializó mediante la Resolución Nº 430/25 la aprobación del nuevo Reglamento del Servicio Público Impropio de Transporte por Automotor de Personas en la Región Metropolitana de Salta, que abarca a taxis y remises. La medida entró en vigencia este viernes 6 de septiembre, tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
La decisión surge luego del convenio suscripto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Salta, por el cual el municipio delegó en la AMT todas sus facultades vinculadas al servicio de taxis y remises, incluyendo potestades disciplinarias sobre infracciones y contravenciones.
Según los considerandos de la resolución, el nuevo marco normativo busca unificar disposiciones dispersas, garantizar la calidad de los servicios y combatir la prestación ilegal de transporte, estableciendo condiciones técnicas, de seguridad y de habilitación que deberán cumplir los prestadores.
La AMT recordó que su competencia en materia de transporte urbano e interurbano es “irrenunciable e improrrogable”, conforme lo establece la Ley Provincial Nº 7322, y que el objetivo central es asegurar a los usuarios servicios regulares, seguros y de calidad, en línea con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la Constitución provincial.
Desde este viernes se implementará un operativo especial para controlar la venta ambulante y mantener el orden durante los actos principales.
“Todo lo cortaron, los medicamentos, la ayuda… lo está pasando mal”, denuncian familiares que llevan meses sin recibir el beneficio.
Personas de 16 a 65 años, con peso superior a 50 kilos y sin enfermedades graves podrán donar este viernes en el horario de 8.30 a 13.
Será este viernes 5, en el horario de 10 a 13. Se harán diferentes estudios como mamografías, Papanicolaou, ecografías tocoginecológicas y colocación de implantes subdérmicos.
Se realizará este 5 y 6 de septiembre en el Museo de la Vid y el Vino y en la Escuela de Luthería, una de las dos instituciones públicas que existen en el país y enseñan el oficio. “Donde hay un instrumento siempre hay quien se dedica al mantenimiento y su construcción”, señalaron.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.