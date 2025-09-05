Entra en vigencia el nuevo marco regulatorio de taxis y remises en Salta

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) oficializó mediante la Resolución Nº 430/25 la aprobación del nuevo Reglamento del Servicio Público Impropio de Transporte por Automotor de Personas en la Región Metropolitana de Salta, que abarca a taxis y remises. La medida entró en vigencia este viernes 6 de septiembre, tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.

La decisión surge luego del convenio suscripto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Salta, por el cual el municipio delegó en la AMT todas sus facultades vinculadas al servicio de taxis y remises, incluyendo potestades disciplinarias sobre infracciones y contravenciones.

Según los considerandos de la resolución, el nuevo marco normativo busca unificar disposiciones dispersas, garantizar la calidad de los servicios y combatir la prestación ilegal de transporte, estableciendo condiciones técnicas, de seguridad y de habilitación que deberán cumplir los prestadores.

La AMT recordó que su competencia en materia de transporte urbano e interurbano es “irrenunciable e improrrogable”, conforme lo establece la Ley Provincial Nº 7322, y que el objetivo central es asegurar a los usuarios servicios regulares, seguros y de calidad, en línea con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la Constitución provincial.