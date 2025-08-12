Sáenz: "No existe la tercera vía"

Durante una entrevista con LN+, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió a las próximas elecciones legislativas nacionales de 2025, que se celebrarán el 26 de octubre, y reafirmó su intención de priorizar los intereses provinciales.

"Que un salteño se tenga que sentar en Buenos Aires a decidir entre dos dirigentes nacionales, cada uno con su posición, yo me quedo plantado en Salta y defiendo los intereses", sentenció Sáenz, aunque aseguró que “no existe la tercera vía”.

Consultado sobre el frente "Provincias Unidas", conformado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Corrientes, Sáenz calificó la iniciativa de "muy buena", sin embargo remarcó que las realidades provinciales son distintas.

“Nosotros tenemos frentes provinciales, es muy difícil, eso no quiere decir que no compartamos muchas cosas, pero ya están hablando de candidaturas nacionales, yo no estoy de acuerdo con eso, falta mucho tiempo”, expresó.

En ese sentido, resaltó la importancia de contar con “legisladores que defiendan los intereses de Salta”. “Yo quiero tener legisladores, independientemente que sean del kirchnerismo o que sean de La Libertad Avanza, que tengan el límite de decir ‘con los salteños’”, insistió.