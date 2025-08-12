Sáenz: "No existe la tercera vía"

El decreto 571/2025 elimina la Dirección Nacional y concentra funciones en la Presidencia del organismo agropecuario.
Política12/08/2025
Durante una entrevista con LN+, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió a las próximas elecciones legislativas nacionales de 2025, que se celebrarán el 26 de octubre, y reafirmó su intención de priorizar los intereses provinciales.
"Que un salteño se tenga que sentar en Buenos Aires a decidir entre dos dirigentes nacionales, cada uno con su posición, yo me quedo plantado en Salta y defiendo los intereses", sentenció Sáenz, aunque aseguró que “no existe la tercera vía”.
Consultado sobre el frente "Provincias Unidas", conformado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Corrientes, Sáenz calificó la iniciativa de "muy buena", sin embargo remarcó que las realidades provinciales son distintas.
“Nosotros tenemos frentes provinciales, es muy difícil, eso no quiere decir que no compartamos muchas cosas, pero ya están hablando de candidaturas nacionales, yo no estoy de acuerdo con eso, falta mucho tiempo”, expresó.
En ese sentido, resaltó la importancia de contar con “legisladores que defiendan los intereses de Salta”. “Yo quiero tener legisladores, independientemente que sean del kirchnerismo o que sean de La Libertad Avanza, que tengan el límite de decir ‘con los salteños’”, insistió.
Manuel Santiago Godoy se mostró entusiasmado con el desembarco de Juan Manuel Urtubey en el frente Fuerza Patria, y consideró que tiene un gran potencial para liderar el espacio de cara a las elecciones.
El presidente de Igualar, Manuel Santiago Godoy, afirmó que el escenario político para las elecciones de 2027 se presenta como "blanco o negro" y descartó una tercera vía.
Se trata de una decisión del Tribunal Oral Federal 4; también ordenó el remate de 10 estancias del empresario kirchnerista en distintos puntos del país; lo hizo antes de que se venza un plazo legal el próximo miércoles.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.