"Que un salteño se tenga que sentar en Buenos Aires a decidir entre dos dirigentes nacionales, yo me quedo plantado en Salta y defiendo los intereses", dijo el mandatario, aunque aseguró que “no existe la tercera vía”.
El PRO busca crear una comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado
La legisladora Silvana Giudici propuso un pedido de informes en el Congreso, que no pudo tratar en la última sesión por falta de quorum de Unión por la Patria. Ahora el proyecto deberá pasar primero por comisión.Política11/08/2025
En la sesión del último miércoles en la Cámara de Diputados, la legisladora del PRO Silvana Giudici pidió la aprobación de su proyecto para crear una comisión investigadora para investigar las muertes por fentanilo contaminado. La sustancia fue elaborada por el laboratorio Ramallo S.A. para HLB Pharma Group S.A.
El objetivo de determinar las causas y responsabilidades por el uso de fentanilo contaminado, distribuido y utilizado en el sistema de salud. Investigar la cadena de producción y comercialización del fentanilo y otros productos farmacéuticos de los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., así como de las droguerías y establecimientos sanitarios involucrados. Investigar las posibles vinculaciones y responsabilidades de personas físicas o jurídicas, funcionarios o exfuncionarios públicos en los hechos.
El jefe de la bancada de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, pidió postergar la votación solicitando recabar información que falta en uno de los expedientes e intentar alcanzar un acuerdo durante el transcurso de la sesión.
Al promediar la sesión, Giudici insistió con el apartamiento del Reglamento, se puso a votación, requería la mayoría especial que no se alcanzó, y fue rechazado. 107 votos afirmativos, 105 negativos y tres abstenciones. Los votos negativos fueron del kirchnerismo, del Frente de Izquierda y de algunos diputados de Democracia para Siempre. Luego, por falta de quorum, no pudo avanzar con un pedido de informes al Ejecutivo.
El apartamiento del Reglamento es una moción que plantean los diputados y que se refiere a la posibilidad de que una cámara legislativa incorpore el tratamiento excepcional de un tema. Esto generalmente implica una votación con una mayoría especial de tres cuartos de los presentes para permitirlo.
El tema no está terminado para la diputada Silvana Giudici: “Creo que no hay que bajar los brazos ya que cada día son más los muertos y todavía la causa del juez (a cargo de la causa Ernesto) Kreplak no tiene un solo imputado”, le dijo a TN la diputada.
Hasta el momento se confirmaron 76 muertes a partir de la investigación por la detección de dos lotes de fentanilo contaminado. En la sesión, la diputada señaló que “es la tercera vez que plantea el tema, es una situación de extrema gravedad que ya se ha cobrado 68 víctimas. Más de 90 personas han sido afectadas y esta semana nos enteramos de una de las víctimas más impactantes, que es un bebé de solo tres meses en la provincia de Córdoba, envenenado con este opiáceo que ha sido manipulado de modo indebido”.
La Comisión Investigadora
El objetivo final de la comisión es elaborar un informe con las conclusiones de la investigación y formular recomendaciones legislativas y de políticas públicas para mejorar la seguridad en la provisión de medicamentos y la respuesta estatal ante crisis sanitarias.
La comisión estará integrada por dos miembros designados a propuesta de cada bloque o interbloque parlamentario que cuente con más de cinco integrantes; y un miembro designado a propuesta de cada bloque o interbloque que cuente con cinco integrantes. Además, por cada 20 diputados que integren dichos bloques o interbloques, se les sumará un miembro adicional.
Al no lograr el número de legisladores para aprobar su creación, la discusión se deberá dar en las comisiones a donde fue girado el proyecto, Presupuesto y Hacienda, que conduce el libertario José Luis Espert y Peticiones Poderes y Reglamento, a cargo de la diputada del Pro Silvia Lospenatto.
La Comisión Especial Investigadora tendrá las facultades, sin perjuicio de las que le confiere el Reglamento de la Cámara de Diputados, de remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes que sean relevantes al objeto de la investigación a entes públicos o privados, incluyendo sin limitación a cualquier órgano, funcionario o empleado de cualesquiera de los distintos poderes de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, o entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquico; debiendo los funcionarios públicos proporcionar la información dentro del término que les fije la comisión.
Los integrantes elegirán a sus autoridades, un presidente, un vicepresidente y un secretario y tendrán 90 días para su funcionamiento a partir de su conformación. Luego 30 días para emitir un informe ante la Cámara.
La detección inicial de la contaminación por parte de profesionales del Hospital Italiano de La Plata fue el 15 de abril pasado, y la denuncia formal ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el 2 de mayo. El organismo prohibió el lote afectado el 13 de mayo y clausuró los laboratorios.
Sobre la intervención judicial, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, del Dr. Ernesto Kreplak, derivó en allanamientos a los laboratorios implicados y a diversas droguerías, así como el secuestro de material probatorio.
TN
La Cámara Nacional Electoral organizó una jornada para promover el uso responsable de plataformas digitales durante los comicios. Participaron jueces federales y representantes de partidos políticos nacionales.
La Justicia le decomisó a Lázaro Báez 56 propiedades, tres millones de euros y un millón de dólaresPolítica11/08/2025
Se trata de una decisión del Tribunal Oral Federal 4; también ordenó el remate de 10 estancias del empresario kirchnerista en distintos puntos del país; lo hizo antes de que se venza un plazo legal el próximo miércoles.
El jefe del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción en la Cámara de Diputados salteña arremetió contra la administración libertaria y consideró que, junto a los legisladores nacionales por Salta, “es hora de que defendamos al pueblo”.
Sáenz se reunió con mujeres representantes de instituciones y diferentes espacios políticosPolítica11/08/2025
El gobernador encabezó una mesa de trabajo con mujeres líderes de distintos ámbitos para escuchar sus propuestas y visiones. En el encuentro se abordaron temas como la situación de los jubilados, de las personas con discapacidad y la salud mental, entre otros.
Proyecto de Milei para que legisladores se sancionen a sí mismos: constitucionalistas dicen que es "para la tribuna"Política11/08/2025
Para los especialistas, la iniciativa que busca penalizar a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que genere déficit fiscal es un anuncio "inconstitucional".
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Después del feriado por el 17 de agosto, habrá que esperar hasta octubre para encontrar un nuevo día de descanso por el Día de la Diversidad Cultural.