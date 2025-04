Marcelo Moretti anunció que se pedirá licencia a su cargo como presidente de San Lorenzo. Esto ocurre luego del escándalo generado por el video viral en el que presuntamente recibe una "coima" para fichar a un juvenil en el club azulgrana.

El hasta ahora titular de la institución de Boedo hizo pública su decisión a través de sus redes sociales. Luego de una jornada caliente, expresó que lo hace "con el fin de ejercer una legítima defensa tanto judicial como mediática" y sostuvo: "Que la Justicia investigue con absoluta transparencia y tranquilidad".

Horas antes, el mandamás del ‘Ciclón’ había asegurado: “Me están haciendo una cama, me quieren manchar. No tengo nada que esconder. El dinero es una donación, lo ingresé a la tesorería en el mismo acto”.

“Hace un año, me extorsionan. El video está editado. No es una coima, nadie me pagó una coima. Esto es obra de la oposición”, sentenció.