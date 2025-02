$LIBRA: Los diputados nacionales del oficialismo provincial no apoyarán el juicio político contra Milei

Por Aries, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia de Salta, Ricardo Villada, calificó como “lamentable” la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA y aseguró que los diputados de la provincia no respaldarán el pedido de juicio político presentado por la oposición.

“Fue una acción desafortunada del presidente. Él mismo lo reconoció y admitió que no estuvo bien participar en eso. Primero, porque se perjudica a sí mismo, y segundo, porque hasta hace unos días la situación política y económica estaba estable, y ahora se generó un revuelo terrible”, sostuvo.

Para Villada, el problema genera incertidumbre en la sociedad sobre cómo y dónde terminará la polémica, así como su posible impacto en la economía del país, que “se venía estabilizando”.

“Claramente, la Justicia debe investigar”, sentenció, y reiteró que los diputados salteños no acompañarán el juicio político. “El juicio político tiene causales, y una de ellas es la comisión de un delito. Para que haya un delito, la Justicia debe determinarlo. En este caso, se tomaron medidas muy prematuras. Impulsar un juicio político cuando todavía no sabemos qué pasó es oportunismo, y no lo vamos a acompañar”, concluyó.