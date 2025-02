EEUU y Rusia iniciaron las conversaciones para acordar una tregua en Ucrania

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, iniciaron este martes en Riad conversaciones informales para lograr una tregua en la guerra que disputan Ucrania y Rusia desde hace casi tres años.

La reunión es con agenda abierta, pero hay cuatro asuntos claves que serán eje de todos los encuentros diplomáticos entre la Casa Blanca y el Kremlin hasta llegar a un eventual acuerdo:

1. Rusia pretende anexar el territorio ucraniano que tomó durante la confrontación bélica.

2. Rusia exige que Ucrania no ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

3. Rusia reclama que Ucrania no reconstruya sus Fuerzas Armadas para intentar la recuperación de los territorios que debería ceder tras el armisticio.

4. Rusia quiere acordar un cese del fuego, y a continuación que haya elecciones en Ucrania para determinar con quien firmará el fin de las hostilidades. Putin no le reconoce legitimidad democrática a Volodimir Zelensky: alega que su mandato ya venció.

No se esperan resultados concretos durante la jornada, es sólo un encuentro exploratorio que en definitiva exhibe la voluntad política de Donald Trump y Vladimir Putin para concluir un conflicto que afectó la seguridad alimentaria, complicó el mercado energético y permitió que China avanzara en sus planes globales.

La cita bilateral en Arabia Saudita fue una iniciativa directa de Trump, que sin hacer consultas con Zelensky y la Unión Europea (UE) llamó por teléfono a Putin.

Con ese gesto político, el presidente de Estados Unidos rompió el aislamiento que la diplomacia occidental había impuesto a la Federación Rusa, tras la invasión ilegal a Ucrania que ejecutó que el 24 de febrero de 2022.

Frente a la decisión de Trump, Emmanuel Macron se comunicó con Trump y convocó a una reunión urgente con los jefes de Estado de Alemania, España, Reino Unido, Italia, Polonia, Dinamarca y los Países Bajos, que se resisten a la estrategia geopolítica de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos se comprometió con Macron a incluir a Europa y Ucrania en las conversaciones con Rusia, pero no hizo un solo gesto diplomático para sumar a estas partes al cónclave de mediación diplomática que inicia hoy en Riad.

Esa promesa a futuro de Trump irritó aún más a los mandatarios europeos que ayer llegaron de urgencia al Palacio Eliseo de París.

“Se está hablando a espaldas de los ucranianos sobre los resultados de unas conversaciones que no se han producido, que Ucrania no ha consentido y en las que no está invitada a la mesa”, sostuvo el canciller alemán Olaf Scholz.

Zelensky también se mostró sorprendido y molesto por la estrategia que aplica Washington para concluir la guerra en Ucrania. Hace una semana, el presidente ucraniano dialogó con Trump, quien le aseguró que participaría en todas las etapas de la negociación con Moscú.

Sin embargo, Zelensky no está hoy en Riad: recién llegará mañana al Reino de Arabia saudita.

“Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultado, y no podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros”, sostuvo Zelensky.

En las conversaciones con Rusia, se alinean Rubio, Mike Waltz -consejero de Seguridad Nacional de Trump- y Steve Witkoff, que es el enviado especial para Medio Oriente de la Casa Blanca.

Witkoff es amigo personal del líder republicano, acumuló mucho poder y prestigio por su negociación de la tregua en Gaza, y ahora el Salón Oval lo sumó a la delegación que negocia con el Kremlin.

Al otro lado de la mesa se sientan Sergey Lavrov -excanciller de Rusia- y Yuri Ushakov, que fue embajador en Estados Unidos y es asesor en política exterior de Putin.

El Presidente de la Federación Rusia hace una apuesta personal con la apertura de las negociaciones por Ucrania, y eso explica que haya enviado a sus consejeros de confianza Lavrov y Ushakov.

