Cristina Kirchner eligió el nombre para competir en el PJ

Anabel Fernández Sagasti, Teresa García y Gustavo Arrieta solicitaron la reserva del nombre de la lista “Primero La Patria”, color “Celeste y Blanca” y el Número 2. Un gesto claro de que está dispuesta de ir al límite para llegar a la presidencia del partido, mismo objetivo que tiene el riojano Ricardo Quintela.

El gobernador norteño prometió llamarla hoy para intentar encontrar un punto de acuerdo en la discusión por la conducción del PJ Nacional. Los dos son candidatos. Los dos quieren conducir el partido. Las posibilidades de hacer una elección parecen ser efímeras. O es uno de los dos o es una lista de unidad. El interrogante está girando encima de sus cabezas.

Por el momento, no hay confirmación de que la comunicación haya existido. La señal de CFK es sugestiva, teniendo en cuenta que este lunes parecía ser el día apuntado para que, diálogo mediante, se avanzara en algún tipo de acuerdo de cara al cierre de listas.

La ex presidenta está juntando adhesiones públicas y avales partidarios para darle mayor volumen a su candidatura para el PJ. El próximo sábado se vence el plazo para presentar las listas de candidatos y, hasta ahora, no hay un acuerdo de unidad entre CFK y Quintela. Aún quedan varios días y margen para hablar, negociar y acordar.

En el peronismo, detrás de las declaraciones de guerra, hay muchos dirigentes que ven como un camino lógico que haya un acuerdo entre ambos y una sola fórmula. Sobre todo porque nadie imagina que pueda realizarse una elección en el partido, debido a los costos y la logística que demanda.

Pero, al mismo tiempo, detrás de la resistencia de Quintela existe un grupo importante de dirigentes del peronismo que ven en su candidatura la posibilidad de discutir poder con el kirchnerismo. Una disputa que hace mucho tiempo quieren dar pero que no hay nadie que la encabece.

Quintela no afloja en su voluntad de conducir el PJ, pese a que la ex presidenta deja saber todos los días que la mayoría de los PJ de las provincias avalaron su desembarco en el partido. Nada de todo eso conmueve al “Gitano”, que evita criticar a la ex presidenta pero asegura que él tiene derecho a competir y a encabezar un proceso de unidad, tal como plantea CFK.

Infobae