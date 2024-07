Este encuentro pone la atención en dos cuestiones relevantes: el histórico déficit habitacional del país y la escasa importancia dada a esta problemática por el gobierno de La Libertad Avanza, tratándose de un problema estructural de la sociedad.

Las cifras que confirman esta apreciación se toman del último censo poblacional. De acuerdo con los datos del Censo 2022, en el país hay un poco más de 18 millones de personas habitando viviendas particulares que no son propias o que no poseen documentación que acredite la propiedad y otras ocho millones ocupan viviendas particulares en alquiler. También son altas las cifras de personas cuyas casas carecen de servicios importantes, como lo demuestran los 20 millones de argentinos que habitan en lugares que no tienen desagüe a cloaca, solo para citar un caso. Además, según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares, RENABAP, existen más de 6 mil 500 barrios populares o asentamientos precarios en el país, en los que habitan unas 5,5 millones de personas aproximadamente.

La vivienda es primordial en la resolución adecuada de las condiciones de vida de las personas y hogares.y precisamente el acceso a la vivienda y el déficit habitacional son dos grandes problemas que tiene el país. Son numerosos los informes en base a documentación e investigaciones en terreno que arrojan conclusiones alarmantes. Un estudio realizado por tres instituciones que tratan este tipo de problemáticas, como son el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la organización TECHO Argentina destaca que 1 de cada 3 hogares del país no cuenta con una vivienda adecuada.

Estas referencias dan razones a la preocupación expuesta en esta asamblea que reúne a los presidentes de los IPV de 16 provincias, al subsecretario de Hábitat y Vivienda de Nación, Santiago Sánchez Sorondo e, incluso, a representantes de empresas constructoras.En ese marco se deben consensuar nuevos modelos para seguir dando respuestas a la gente, dijo el ministro de Infraestructura de Salta, Sergio Camacho, quien destacó la obligación de reinventarse como organismos especializados en la.temática.

El Consejo Nacional de Vivienda fue creado en 1995 con el objetivo de coordinar la planificación del Sistema Federal de Vivienda, proponer anteproyectos, promover convenios de colaboración técnica y financiera con otros países u organismos internacionales, y evaluar los objetivos planteados. Su última asamblea tuvo carácter extraordinario y se realizó en los días previos a que se produjera el cambio de gobierno del 10 de diciembre pasado. Su propósito fue el de dejar un registro de las viviendas entregadas y las que quedaron en construcción en el mandato anterior que, según sus cuentas,llegaron a unas 300 mil.

La construcción de viviendas está paralizada en el país desde diciembre pasado por decisión nacional, por lo que Salta se apresta a poner en marcha un sistema de ahorro previo y otras alternativas para que más familias accedan a su vivienda, finalizando la construcción de unas dos mil, según un arreglo que se convino con el Gobierno nacional. También se debe adoptar la estructura burocrática al nuevo escenario que plantea la gestión del presidente Javier Milei, dando cabida al sector privado.

Ningún esfuerzo será suficiente para satisfacer una demanda que roza un derecho humano, como es que cada hogar tenga su vivienda para el desarrollo de una vida plena.

Salta, 12 de julio de 2024