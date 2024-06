Victoria Villarruel trae libertarios para participar de los homenajes a Güemes en Salta

En comunicación con Aries, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, confirmó que la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel arribará a Salta para rendir homenaje a Martín Miguel de Güemes en el marco de las actividades conmemorativas por el 203 aniversario de su paso a la inmortalidad.

La diputada también se refirió al Pacto de Güemes convocado por el Gobernador, que tendrá lugar es mismo, reunión a la que, según lo manifestó, no fue invitada.

“A mí no me llegó ninguna invitación, y si me preguntan lo veo como una estrategia de un gobernador desesperado porque las encuestas no le están dando bien. Si realmente quiere levantar su imagen o perpetrarse en el poder, que empiece a trabajar”, descargó.

“Es hora que empiece a mostrar resultados, no pactos y mucho menos usar una fecha tan importante como el 17 de junio para hacer actos partidarios. Es totalmente reprochable. Claramente no voy a firmar nada, pero si voy a participar de los actos. Espero que no tenga el desagrado de querer firmarlo en pleno acto, pero no me sorprendería”, agregó.