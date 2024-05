Uno de los rugbier declarados culpables en el caso, presentó un recurso de nulidad y pidió que la Justicia le permita “una efectiva asistencia letrada”. Allí apuntó contra su abogado Hugo Tomei: “No me permitió declarar y explicar por qué había sangre en mi ropa”.

El ex ministro de Salud de la Nación fue indagado ayer en la causa del vacunatorio vip. Justificó que la personas beneficiadas eran mayores de 60 años y no conseguían turnos en sus jurisdicciones, entre ellas el ex presidente Eduardo Duhalde.