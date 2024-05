F1: Verstappen aguantó y se quedó con el Gran Premio de Emilia Romaña

El piloto de Red Bull Max Verstappen aguantó una embestida tardía de Lando Norris, de McLaren, para ganar el Gran Premio de Emilia Romaña por menos de un segundo.

El triple campeón del mundo de Fórmula Uno alcanzó la bandera a cuadros sólo 0,725 de segundo por delante del hombre que lo venció en la carrera previa en Miami.

La victoria fue la quinta de Verstappen en siete carreras esta temporada, la 59ª de su carrera y la tercera consecutiva en Imola. La carrera del año pasado en el circuito italiano se canceló debido a las fuertes inundaciones.

"Ya no tenía agarre. Derrapaba mucho. Vi que Lando se acercaba. Las últimas 10 vueltas fueron a fondo", dijo aliviado Verstappen, que parecía encaminado a otra victoria fácil pero tuvo que sudar en última instancia para quedarse con la victoria.

"Es difícil cuando los neumáticos ya no funcionan y tienes que ir a fondo. No podía permitirme cometer demasiados errores. Por suerte no lo hicimos", agregó.

Charles Leclerc, de Ferrari, fue tercero en la atmosférica pista de casa del equipo italiano, a 7,916 segundos del líder, para su cuarto podio de la temporada y una carrera en casa que llegará en Mónaco el próximo fin de semana.

La victoria amplió la ventaja de Verstappen en el campeonato a 48 puntos, con Leclerc ahora su rival más cercano después de que el mexicano Sergio Pérez de Red Bull comenzara undécimo y terminara solo octavo.

Oscar Piastri, de McLaren, terminó cuarto, Carlos Sainz, de Ferrari, quinto, y la pareja de Mercedes formada por Lewis Hamilton y George Russell, sexto y séptimo, respectivamente.

Verstappen mantuvo a raya a Norris en una salida sin incidentes, los cuatro primeros rodaron después en orden de parrilla en una pista en la que adelantar puede ser complicado.

Lo que parecía que iba a ser una de las carreras más aburridas de lo que va de año cobró vida cuando Norris empezó a recortar la ventaja de Verstappen en las últimas vueltas.

Estaba a 1,1 segundos en la última vuelta, pero se quedó sin tiempo.

"Me duele decirlo, pero con una o dos vueltas más creo que lo habría alcanzado", dijo el británico. "Ahora estamos en un punto en el que podemos decir que estamos en la posición de Ferrari y Red Bull. Tenemos que acostumbrarnos. Ahora estamos luchando por el primero y el segundo".

Alex Albon, de Williams, recibió una penalización de 10 segundos en pit por un mal cambio de neumáticos, y el tailandés tuvo que volver a boxes para una segunda parada debido a una supuesta rueda delantera suelta.

Fernando Alonso, de Aston Martin, también llamó la atención cuando sus frenos delanteros izquierdos se incendiaron en boxes.

