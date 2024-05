La emotiva carta de Klopp, a un día de su último partido en Liverpool

Jürgen Klopp vive sus últimas horas como entrenador del Liverpool, club al que dejará de dirigir luego del partido de mañana ante Wolverhampton, en la última fecha de la temporada de la actual Premier League. Y en su penúltimo día como DT de los Reds, el alemán optó por abrirse una cuenta de Instagram para intentar llegarle de manera personal a todos los hinchas del Liverpool y también poder seguir en contacto con ellos ahora que se marchará de Anfield.

Es la primera red social del entrenador alemán, que en pocas horas superó el millón de seguidores e inauguró la cuenta con un video dedicado a los "Liverpudlians", los hinchas del Liverpool, donde fue mezclando partes de un video grabado en 'modo selfie' con fragmentos de viejas declaraciones que fue realizando a lo largo del ciclo. "Nos estamos acercando al final. El 8 de octubre de 2015 nos conocimos por primera vez correctamente. Yo lo llamaría un romance, desde el primer día fue un tiempo absolutamente increíble. Lo disfruté tanto que quiero agradecer por todo el apoyo que nos dieron durante estos años. Por el poder que nos dieron", comienza diciendo.



"Siempre me pregunté como se sentiría escribir una historia juntos, y así se siente hoy. Es un buen libro y si lo leemos en el futuro, tendremos una sonrisa en la cara. Dejar este lugar increíble es difícil, pero quiero seguir en contacto con ustedes. Y si bien no soy un tipo de las redes sociales, la gente me dijo que las redes ayudan con eso.... Así que, acá vamos. Nos vemos!", cerró Klopp en el video, que en solo 10 horas sumó casi 18 millones de reproducciones.

La emotiva despedida de Klopp de todos los trabajadores de Liverpool

En uno de sus últimos días en Liverpool, el club decidió realizar una foto final homenajeando a Klopp junto a todos los trabajadores de la institución y los trofeos logrados en todo este tiempo. Para eso, se ubicaron todos en un sector del estadio junto al DT parado en el medio de todos y con las copas prolijamente colocadas. En redes sociales, Liverpool mostró el video del momento -con unas tomas impresionantes- y la foto de todos juntos firmada por Klopp, por el agradecimiento a todos por el apoyo.

Con información de TyC Sports