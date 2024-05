Transporte: gobernadores del norte denuncian "discriminación" al interior por aumento del subsidio en AMBA

El Gobierno nacional fue el centro de las críticas de los gobernadores Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y Ricardo Quintela, de La Rioja, tras la decisión de la Secretaría de Transporte de la Nación que autorizó el aumento de hasta un 50% de los fondos compensatorios destinados al transporte de pasajeros del AMBA, el único distrito del país a la que se le mantienen los subsidios o compensaciones.

Ambos mandatarios mantienen una postura crítica en contra del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei, desde el kilómetro cero de su asunción, sus diputados nacionales votaron en contra de la Ley Bases, y esta vez no ahorraron críticas contra la resolución de Transporte que se publicó en el Boletín Oficial este viernes 17 que autoriza, además, el pago de un retroactivo para febrero y marzo, solo para AMBA. "El Gobierno nacional hoy vuelve a burlarse del resto del país", señaló Zamora en sus cuentas en redes sociales. "Con los recursos de todos los argentinos, solo los porteños pagan el boleto más barato. ¿La idea es destruir definitivamente el federalismo, las provincias y el bolsillo de sus habitantes? ¿Sin federalismo no hay país!", cerró.



Desde La Rioja, Quintela expresó: "Una vez más, el gobierno nacional toma una decisión que va en contra de la mayoría de los argentinos y argentinas". "Vuelven a dejar en claro que solo gobiernan para unos pocos, que no ejercen el federalismo y que toman medidas en contra del pueblo. No estamos en contra de los ciudadanos y ciudadanas del AMBA; rechazamos enérgicamente estas políticas discriminatorias y antifederales", sostuvo en X.



En febrero, en medio de reclamos de los gobernadores por el retaceo de las partidas para el transporte público, el Ministro de Economía de la Nación, Nicolás Caputo, anunció el fin del Fondo Compensador del Interior, que en 2023 implicó $102.000 millones, de acuerdo al Presupuesto Nacional del año pasado. Esto es, desde diciembre las provincias deben cubrir con sus propios recursos el bache nacional. Esto provocó el incremento casi inmediato de los boletos en las provincias.

Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), "como consecuencia de recorte se produjo un aumento generalizado de las tarifas de transporte público en el interior del país. Mientras que la tarifa media del interior se ubicaba en torno a los $252 en enero de 2024, para abril ya alcanza los $607, lo que implica una variación acumulada del 141%".

Si se pone la lupa en los valores, en base a los datos de las 30 ciudades relevadas -que explican más del 70% de la demanda nacional- por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, Bariloche es la ciudad con la tarifa urbana más elevada del país, con $980, aunque los residentes gozan de un descuento del 25%. Le siguen Río Gallegos y Ushuaia, con $800; Mar del Plata ($750), Santa Rosa ($715) y Córdoba, Santa Fe y Rosario, con $700. Las tarifas más bajas están en San Fernando del Valle de Catamarca ($250), Trelew ($205) y Mendoza ($200), aunque se esperan aumentos.

Se espera que la medida de Transporte provoque mayores repercusiones en los próximos días, en momentos en que el Ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, mantiene contactos con gobernadores para lograr que se apruebe en el Senado de la Nación la Ley Bases. Desde ya que la decisión oficial tornaría casi imposible para la Casa Rosada contar con apoyos desde los mandatarios de Santiago del Estero y Catamarca.

Parlamento del Norte Grande

Este viernes se realizó en Tucumán la 51° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que integran vicegobernadores y parlamentarios de las diez provincias de la región. El objetivo principal de estas reuniones es impulsar la cooperación y el desarrollo equitativo en todas las regiones del país y por eso se aprobó la creación del Instituto del Federalismo Argentino, que será presidido por el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco. El objetivo de este espacio estará destinado a "instrumentar la planificación y ejecución de proyectos orientados a la integración regional".

Hubo expresiones comunes en contra de la decisión del Gobierno nacional de acordar solo con la UBA un reacomodamiento presupuestario y pedidos para que el Estado nacional ponga en marcha políticas para reactivar la obra pública, en distintos ámbitos. Los gobernadores dialoguistas respiraron aliviados cuando se conoció que en el documento final no se incluyó ningún pronunciamiento en contra de la Ley Bases. Esta era una de las principales preocupaciones de Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Sáenz, de Salta. Se acordó que el próximo encuentro se concrete en Misiones, en julio, provincia atravesada por estas horas por una crisis debido a un reclamo salarial de policías, al que se sumaron jubilados, docentes y personal de la salud.

Con información de Ámbito