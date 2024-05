Editorial Cara a Cara: "¿Qué ganó Salta con Milei?"

"Vamos a hacer una pequeña reflexión. Hace siete meses aproximadamente que fueron las elecciones presidenciales, ¿no? Había muchas expectativas, muchas expectativas con que Massa pudiera ser el nuevo presidente de los argentinos. Indudablemente que las expectativas las habíamos generado algunos que estábamos de acuerdo con lo que estaba proponiendo Massa ante una figura como la de Milei. Bueno, es tanto lo que hicieron los políticos argentinos que hicieron que un hombre como Milei pueda llegar a la Presidencia de la Nación con las promesas electorales que hacía.

Una motosierra, una licuadora, y de ahí en adelante no había más nada. Un hombre que no conoce el país. Realmente no lo conoce. O sea, puede hablar del litio, pero no sabe ni dónde está el litio. Puede hablar del tabaco, pero no sabe ni dónde está el tabaco. Es un hombre sin conocimiento, sin partido.

Se tuvo que apoyar en el PRO para poder llegar. Sin embargo, uno dice, ¿Cómo puede haber ganado en Salta este hombre con un porcentaje aproximadamente un 13, un 14% de diferencia con el segundo? ¿La gente estaba tan harta, tan harta de la política y de los políticos tradicionales que llegamos a esta situación? ¿Qué ganamos los salteños con la figura de Milei? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué ganamos? Bueno, ganamos pobreza, ganamos que no tenemos rutas nacionales, ganamos que no tenemos puentes, o sea, todo lo que estaba proyectado en el Gobierno de Gustavo Sáenz, si es que ganaba Massa, además con contratos ya firmados o preacuerdos firmados, ya no tenemos nada de eso, nada.

Si usted quiere saber qué va a pasar con el puente de Vaqueros, va a tener que esperar 20 años más, tal vez, exactamente lo que pasó en los últimos 20 años. Es más, ahora se está empezando a salir el cemento de abajo del puente Ubierna, no hay a quién planteárselo. Si usted quiere hablar sobre la Ruta 40, ¿y a quién se lo plantea? La verdad que no hay a quien plantearle nada de lo que sea nacional.

Anoche en el programa de la señora Mónica Abilés estuvo el Ministro de Infraestructura de nuestra provincia, el señor Sergio Camacho. ¿Quiere escuchar lo que decía? El 90% de las obras de Nación están paralizadas. Quiere decir que queda, de todas las obras que estaban previstas, queda un 10% que las va a terminar la provincia. Por ejemplo, la Ruta 51 que anunció el Gobernador, lo anunció en Cara a Cara hace dos o tres semanas atrás, dijo que iba a llamar a licitación con peaje, estamos hablando de la Ruta 51, o sea, la ruta donde está la salida de todo el producto que sale de la puna, o sea, estamos hablando de todo lo que es litio, todo lo que puede llegar a ser cobre. Bueno, esa ruta está totalmente paralizada. Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué ganó Salta con la presidencia del señor Milei? Más pobreza, indudablemente que más pobreza. O sea, ya teníamos pobres, ahora se ha aumentado la cantidad de pobres. Fuentes de trabajo, cada día hay menos. ¿Por qué? Porque la industria está prácticamente parada y no tiene ninguna posibilidad con esta Ley Base que las industrias puedan seguir funcionando, menos las pymes.

La inflación subió este mes el 8,8%, esto significa también que prácticamente del salario que usted estaba cobrando es el 8,8% más bajo. ¿Por qué? Porque usted no sigue con el sueldo de la inflación. Por lo tanto, lo único que nos trajo a los salteños, es pobreza y paralización de una provincia. ¿Cómo se sale de eso? No veo ninguna voluntad del gobierno nacional y del señor Milei de poder salir de esta situación.

Se hicieron hasta ahora dos reuniones por parte del Presidente, más allá de todos los viajes internacionales que hizo, que nunca fue recibido por ningún Presidente de los países a los cuales fue. Siempre fue por razones personales, con empresarios, o sea, él sale a ver empresarios afuera. En España se reúne con un sector político que es minoritario y estando peleado con el gobierno español. O sea, realmente las reuniones que tuvo afuera son de terror en lo que hace a lo convencional de las relaciones internacionales. En Argentina hizo dos reuniones, porque no se sabe que haya recorrido muchas provincias argentinas. Yao Yao y el Hotel Alvear, las dos reuniones, ¿Con quiénes son las reuniones? Indudablemente que con el Círculo cercano al Presidente, que son los que lo aplauden.

Esos sectores no tienen nada que ver ni con usted ni conmigo. Esa es la casta pura. Son los que manejan realmente el país. A mí me aterroriza esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que usted ni yo vamos a poder salir del Estado en que nos encontremos. Porque si lo están aplaudiendo los señores que son los que manejan el país y lo manejaron durante los 40 o 50 últimos años, el país que está generando Milei es para ellos, no es para nosotros.

El señor Eurnekian, es el dueño de Aeropuerto 2000 y otras tantas cosas. Milei había sido empleado de él, le dijeron, si no se horrorizaba por haber tenido un empleado como Milei, ¿Qué dijo Eurnekian? Dijo -mire, lo mejor que puede hacer el Presidente es ponerse las bolas y gobernar-.

No sé dónde estaremos dentro de 35 años. Porque hasta ahora estamos yendo a la pobreza donde a la gente no le alcanza para comer. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Eso sí, los números le dan bien. ¿Usted no escucha hablar de números? Que según dicen los economistas, está mintiendo en todos los datos que da.

La situación en los próximos meses, cuando actualicen las nuevas tarifas, nuevamente va a volver la inflación, y nuevamente nos va a demostrar que los precios pueden seguir subiendo.

Uno de los temas que ha preocupado mucho a nuestra provincia, sobre todo al Gobernador de la provincia, que tuvo la valentía de cuestionar la cuestión del tabaco. Ustedes saben que el señor del tabaco no pagó durante no sé qué cantidad de años los impuestos, y con eso se vio perjudicado. No solamente la provincia de Salta, sino siete provincias más. Pero a su vez, se vio perjudicado prácticamente el país. ¿Por qué? Y porque de ahí llegó participación con todas las provincias argentinas. Ahora, ¿por qué se dejó de hablar? Hay un señor, de apellido Otero, que el mismo Presidente lo acusó de ser “El señor del tabaco”, después de un mes dejó de hablar de este hombre. No hablo más.

A veces cuando nos ponemos a ver lo que está tratando la Cámara de Senadores, decimos, che, pero entonces, ¿qué hicieron los Diputados? Votaron doscientas y pico de leyes sin haberlas leído siquiera, muchos de ellos. Entonces, bueno, ¿en manos de quién estamos? Ahora la garantía que nos da el Senado, y no sé cuáles son, democráticamente, porque todas las cosas que quiere vender el país. Hay Senadores que, como dije la semana pasada, vendieron, después compraron, vendieron con un gobierno, compraron con el otro. Y los Senadores siguen sentados ahí, como el senador por Salta, ¿no? El Dr. Juan Carlos Romero, que fue responsable de la venta de Aerolíneas, en Salta vendió todo lo que pudo. A nivel nacional recuperaron después. O sea, quiere decir que vendió con un gobierno, vendió con el gobierno menemista y lo compró con el gobierno kirchnerista. Ahora, él siempre estuvo sentado en la banca, y ahora está sentado en la banca siendo un poco el representante de Milei. ¿Cuál es el futuro que tenemos? Realmente, no es como para mirar el futuro todos los días, ¿no? Es como para todos los días mirar el día siguiente y ver si hasta ahí llegamos. Por ahí está pasando la cosa.

Esta noche vamos a hablar exclusivamente del tema del tabaco. Lo hemos convocado a un hombre que fue tres veces presidente de la Cámara del Tabaco. Un año fue presidente de la Federación de Cámaras. Me refiero a José Luis Napoleón Gambetta. Y está invitado Senador provincial Enrique Cornejo, quien hizo una denuncia por lobby, por posibilidad de arreglos de coimas, contra el Diputado Nacional Carlos Zapata. O sea, quiere decir que el señor Cornejo tuvo la valentía de ponerse a escribir, hacer una presentación a la Justicia."