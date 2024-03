Sergio Romero se pierde el clásico entre Boca y Racing

La mañana del viernes de Boca arrancó con noticias muy pálidas que le hicieron fruncir el entrecejo a millones de hinchas. Sergio Romero, arquero titular indiscutible del equipo de Diego Martínez, está descartado del clásico del domingo a las 21:30 horas contra Racing en La Bombonera a raíz de una molestia en el talón izquierdo. En consecuencia, el entrenador decidió que su reemplazante será Javier García, el golero de 37 años que también pasó por la Academia.

El misionero se había hecho estudios durante la tarde del jueves porque sentía un dolor en la zona. No era un detalle menor que en la caminata de los futbolistas hacia el entrenamiento se lo notaba con una leve renguera y dificultad en su andar.

Si bien todavía no se publicaron los resultados de aquellos análisis, lo cierto es que Chiquito regresó a Ezeiza este viernes con el talón zurdo hinchado y una molestia que todavía no pudo paliar. Por lo tanto, el cuerpo técnico resolvió que lo mejor será preservarlo y que no juegue el duelo ante el elenco de Gustavo Costas, por la décima jornada de la Copa de la Liga Profesional.