Sáenz le respondió al Gobierno nacional: "Los gobernadores no tenemos claridad ni previsibilidad"

A una semana del despido de la salteña Flavia Royón de la secretaría de Minería por el resultado de la ley ómnibus, tras las acusaciones de traición de la gestión Milei en su contra, el gobernador Gustavo Sáenz cuestionó esa decisión, adelantó que invitó al Poder Ejecutivo a un acto en Salta este martes y dejó un dardo: "Muchas veces hablar desde atrás de un escritorio es fácil pero hay que conocer las realidades".

"No siento que sea así (traidor). Nosotros acompañamos y desde el primer momento he manifestado la voluntad de acompañar al gobierno nacional y darle las herramientas necesarias", destacó Gustavo Sánez en diálogo con "Sábado tempranísimo" de radio Mitre.

Consultado sobre la exsecretaria de Minería, Flavia Royón, ex ministra de Sáez que se sumó al gobierno de Alberto Fernández y continuó con Javier Milei, echada tras el voto contrario de diputados salteños, Sáenz aseguró: "Creo que es injusto eso, porque no tienen nada que ver con un acuerdo político. Estábamos haciendo una gira con los gobernadores de las provincias mineras y con ella, defendiendo esta ley".

Sobre esa decisión de Milei, agregó: "Creo que ya tenía la decisión tomada, tendría otros compromisos. Es una gran pérdida para el sector privado, es una mujer absolutamente preparada, no viene del ámbito político, fue convocada por sus cualidades. Si el pecado es ser salteña y ser conocida mía, es lamentable que esto suceda".

"Habíamos planteado desde el primer momento que había cosas que íbamos a acompañar y otras cosas que no. Los diputados tienen la obligación de analizarlo, no es un cheque en blanco ni una escribanía", afirmó Sáenz sobre la votación de la ley ómnibus.

Por otro lado, se refirió a la reunión de varios gobernadores con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en Salta.

"Siempre estuvimos abiertos al diálogo, lo único que hemos recibido de Nación han sido ataques, agravios, descalificaciones, insultos y un montón de cosas que si no tenés sangre que te pasan por las venas te tenés que quedar callado pero llega un momento en el que uno reacciona porque sino parece que todo lo que se dice es cierto", remarcó Sáenz sobre los mensajes desde la Casa Rosada.

"El martes se conmemora la batalla de Salta, las invitaciones han sido cursadas con anterioridad a lo que he manifestado el otro día y con mucho gusto voy a recibir a todos los que quieran venir", destacó sobre un posible encuentro con Francos.

"Los invite a los que viven en Capital Federal y tienen la responsabilidad de llevar adelante alguna función que vengan a conocer la situación que vive en el Norte argentino, porque muchas veces hablar desde atrás de un escritorio es fácil pero hay que conocer las realidades. Lo invité también al Presidente, al Jefe de Gabinete, a la vicepresidenta, a ministro del Interior y a los gobernadores también".

"La voluntad de diálogo siempre está. Ahora uno dice 'hay que darle las herramientas al presidente'. Perfecto, pero nosotros también, pero no tenemos claridad, podemos tener previsibilidad, no sabemos con qué contamos. Entendemos la situación, pero los argentinos de bien la están pasando mal, eso es lo que más nos preocupa" dijo.

El gobernador Sáenz habló del ajuste, los festivales y dejó un mensaje para Javier Milei

En medio de las acusaciones de la Casa Rosada a los gobernadores, Sáenz habló del ajuste en su provincia. "Venimos haciendo el ajuste como corresponde, desde el momento que asumió él, porque desde el que perdimos el ingreso del impuesto a las Ganancias y una serie de cuestiones.. Acá hay que distinguir entre los gobernadores que en estos difíciles cuatro años, pandemia, sequía, crisis económica, quita del impuesto a las Ganancias mantuvimos el equilibrio fiscal".

"En cuatro años no tuvimos déficit fiscal, hemos hecho obras, pagado la educación, es la provincia que mejor paga a sus docentes, pero eso pudimos hacerlo hasta diciembre la situación se ha complicado muchísimo", añadió el mandatario.

"El problema es cuando se generaliza que todos los gobernadores hacen festivales, gastan y tampoco se puede ser selectivo, a algunos gobernadores hacerles transferencias discrecionales, la política del látigo y la billetera se tiene que terminar de una vez por todas y hacer lo que hay que hacer, cumplir con la Constitución y hay que rediscutir la coparticipación", enfatizó el peronista Sáenz.

Y le dejó un mensaje a Javier Milei: "Al presidente no le gusta cuando alguien opina distinto, sobre todo en economía, donde lo respeto porque ha estudiado muchísimo para eso, pero le pido que también que nos respete a nosotros en lo que entendemos que son necesidades de nuestra gente, que quizás desde el desconocimiento muchos de sus funcionarios hablan y nos da un poquito de bronca: no es lo mismo Capital Federal que Salta, que el Norte argentino".

Clarín