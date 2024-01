De esta manera, el vocero presidencial descartó que haya un conflicto entre el mandatario y su vice, luego de su ausencia en la reunión de Gabinete del martes.

"La doctora Villaruel no estuvo presente, como muchos ministros no están presentes por cuestiones de agenda, y particularmente la vicepresidente de la Nación está en un proceso complejo en materia legislativa para sacar adelante las diferentes leyes", agregó en su conferencia de prensa habitual.

La aclaración de parte del vocero Adorni, se produce días después que el diario británico Financial Times publicara una columna en la que analizó a Villarruel, destacando su perfil conservador, diferenciándola de Milei por no tener conocimientos económicos y destacando su posición como segunda en la línea de sucesión presidencial.

“Ella no llegó hasta acá por ser una cara bonita, sus ideas la trajeron hasta acá. Se ha estado preparando para esto desde hace años, porque siente que hay una gran parte de la sociedad que hace mucho tiempo que no es escuchada”, señala el diario citando a un colaborador de la vicepresidenta.

El FT cierra el perfil con una cita de un diplomático que dijo que espera que Villarruel monte su propio proyecto político y potencialmente lance una candidatura presidencial en el futuro. "Creo que hay que seguirla de cerca. Está lista (...) para cualquier cosa", declaró el diplomático.

La vicepresidenta tuiteó el artículo del Financial Times con esa cita en inglés en su cuenta de la red social X, pero minutos después lo borró.

"Soy el mejor testigo de las reuniones de Gabinete, no hay absolutamente ninguna interna ni nada para destacar ni que salga del trabajo normal de un equipo que está unido en el que no hay internas", enfatizó Adorni.

El vocero presidencial insistió en que son solo "rumores" y que no existen diferencias entre los dirigentes de La Libertad Avanza.

Días atrás, el vocero también había descartado la existencia de diferencias internas por la discusión con la CGT y tras fallo de la Justicia contra el DNU.

Puntualmente, descarto que Guillermo Francos, ministro de Interior, esté enfrentado al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al asesor presidencial Federico Sturzenegger, por el diálogo con los sindicatos.

"En el Gobierno no hay internas, no hay una sola interna, todo es rumor. Es solo un rumor que generó la prensa sin ningún tipo de sustento", enfatizó el portavoz.

Clarín