Intento de desequilibrio en los poderes

El Poder Ejecutivo pretende arrogarse una cantidad de facultades de alto impacto que colisionan con las atribuciones del Congreso y la Justicia previstas en la Constitución Nacional. Ninguna otra gestión en la historia democrática de nuestro país había ido por tanto. Ni en las formas ni en la cuestión de fondo.

Nada más sano y cauto en este momento que seguir estudiando y escrutando el Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica y financiera firmado por el presidente Javier Milei, al igual que el proyecto de ley ómnibus para la reestructuración integral del Estado Nacional, denominado por el oficialismo libertario como “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Son dos textos extensos y complejos que merecen cada segundo de atención y evaluación. Sobre todo por la cantidad de áreas y esferas de la vida pública y privada que modifica y afecta prácticamente de raíz. En todo el país está ocurriendo lo mismo. Desde los sectores empresarios y los sindicatos hasta las universidades y los colegios profesionales, todos en estado de incertidumbre y alerta.

En Salta, una de las primeras instituciones que se manifestó al respecto fue el Colegio de Abogados.

Los letrados difundieron un comunicado expresando su profunda preocupación frente a lo que entienden una iniciativa que pone en riesgo el ejercicio de la profesión y sus facultades, pero fundamentalmente el funcionamiento del sistema y el servicio de Justicia tal como lo conocemos.

No es para menos. En la institución que nuclea a los abogados salteños señalan que, de la Ley ómnibus enviada por el presidente Javier Milei al Congreso, se desprenden varios apartados cuanto menos polémicos y problemáticos.

Cuestiones tales como los procesos sucesorios, los divorcios administrativos, la regulación de los honorarios profesionales —que son facultades delegadas a las provincias—, y las distintas modificaciones al Código Civil y Penal propuestas, sin debate de los órganos constitucionales y de la abogacía organizada, podrían menoscabar gravemente la seguridad jurídica, los derechos y garantías constitucionales, reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.

Y así como el Colegio de Abogados y las organizaciones sindicales que ayer se movilizaron, con el correr de las horas se irán multiplicando y profundizando aún más las manifestaciones de preocupación frente la pretendida refundación del Estado de Derecho de la República Argentina. Es que, como dijo el periodista del diario La Nación, Carlos Pagni, ¿qué hubiese pasado si la ex presidenta Cristina Kirchner —o cualquiera— hubiese pretendido modificar más de 600 leyes de un plumazo?

Así las cosas, el país cierra el año convulsionado y el verano se promete más que caldeado. Atravesado por una marcada presión por parte del Gobierno de arrogarse poderes que exceden las previsiones constitucionales, un Congreso de la Nación cuya respuesta es todavía incierta, y una Justicia que será determinante para evitar la concentración, la arbitrariedad, la discrecionalidad y el mesianismo en el ejercicio del poder y su consecuente afectación a la ciudadanía argentina.

En fin… cambiando de tema —si es que se puede y solo para despedirme porque es la última columna del 2023—, quiero agradecer a Aries a través de su director, Mario Peña, y mandarles a todos los que nos acompañaron este año un fuerte abrazo y mis mejores deseos.

Sé que para muchos argentinos no será tarea fácil encontrar motivos para el brindis en la noche de Año Nuevo. Pero créanme, el tiempo me ha enseñado que aunque no parezca siempre hay mucho de bueno en lo simple de seguir viviendo y creciendo, aún en las circunstancias más adversas, porque uno puede también seguir resistiendo, luchando, para más tarde o más temprano encontrarse con el alivio de saberse una pequeña parte de un mundo más justo y humanizado.

Hasta la próxima.