En la última sesión ordinaria del 2023, el Concejo Deliberante aprobó la prórroga del Presupuesto municipal 2023. El bloque de Juntos por el Cambio había presentado una moción para modificar el proyecto, desde el oficialismo advirtieron que “la norma lo impide”.

La concejal Agustina Álvarez adelantó su voto negativo reafirmando la misma posición en 2022. “En diciembre del año pasado, cuando lo tratamos, era un presupuesto nefasto, un presupuesto que no tenía en cuenta las necesidades de los salteños, sino más bien las necesidades que tenía el Ejecutivo en ese momento”, dijo señaló las diferencias entre las partidas y advirtiendo sobre “el límite del 50% para el movimiento de las partidas”.

Así mismo, Álvarez mocionó para realizar modificaciones “imprescindibles” al proyecto original, señalando que “es posible jurídicamente” recordando un antecedente en 2019.

“Entendemos que de esta manera acotamos el movimiento de partidas y además tenemos en cuenta el excedente, y nosotros como Consejo Deliberante vamos a poder decidir a dónde van esos montos y en qué se gastan”, detalló.

A su tiempo el concejal Gonzalo Corral marcó la diferencia de “aprobar un presupuesto y aprobar la prórroga de un presupuesto”, señalando que la ordenanza 6923 impide modificaciones incluso al Ejecutivo municipal.

“Si hay una propuesta de modificación, ya no se puede hablar de una prórroga de presupuesto, sino que es un nuevo presupuesto”, expresó y señaló que a pesar del antecedente “si antes no se cumplió con la ley, no me justifica a mí hoy incumplirla”.

Por otro lado, Corral señaló que en el articulado “el Ejecutivo se está autocolocando un plazo para enviar la propuesta, imagino que va a ser así, y que ahí nosotros vamos a tener la posibilidad de llevar adelante quizás un debate un poco más profundo respecto al contenido”.

Por su parte el edil Martín Del Frari criticó a “los concejales que quieren poner palos en la rueda atentando con que la municipalidad no pueda brindar servicios o terminar o hacer obras que la Ciudad necesita”.

“No deberíamos estar discutiendo o pidiendo modificaciones de una prórroga de un presupuesto que ya se hizo en noviembre de 2022, totalmente atrasado y desfasado y el cual no sabemos si realmente va a alcanzar para dar respuesta en una municipalidad que está realmente comprometida, muy comprometida en su equilibrio fiscal”, señaló.

Por otro lado, Del Frari apuntó contra la oposición que “tienen doble vara para medir las prórrogas” refiriendo a la dispuesta por Nación. “Nos comencemos a sincerar y a decir la verdad y dejemos de hacer circo”, dijo.

A su tiempo, el concejal Pablo López recurrió al antecedente del 2019 señalando que con “concejales de mucho prestigio” se modificó el dictamen. “¡Qué locura, qué malo lo que hicieron!, porque significa que no era legal lo que hicieron, ¡qué flojo el Concejo Deliberante de ese año!, ironizó.

Y refiriendo a la iniciativa de la oposición, envió un “mensajito al Intendente”:

“A la oposición constructiva hay que escucharla, hay que tenerla en cuenta, porque vamos a hacer sugerencias constructivas, y muchas veces desde la oposición se enriquecen mucho más las posturas del propio gobierno, porque te van a marcar cuáles son los límites que la gente que no te votó está esperando que adoptes. Consejo, no sé con cuánto ganó Emiliano Durán, pero si quiere ganar y reelegir, tiene que ganar más votantes todavía, y eso lo va a pescar en la gente que no lo votó”, declaró.

Marcando diferencia con el bloque de JxC al que pertenece, el concejal radical Ángel Ortiz expresó que “con mucho pesar” acompañará la prórroga del Presupuesto aduciendo “cuestiones simples y políticas”.

“Voy a hacer el último requisito que encuentro para tratar de mantener las banderas de mi partido, ser responsable con mi posición y mi identidad política y respetarla. Esta banca la tengo gracias a la UCR, estoy en el bloque Juntos por el Cambio pero tampoco me gusta que me anden tirando la oreja o insinuándome que si voto en contra he traicionado ideales”, expresó

Y, refiriendo a la exposición del edil López, se mostró en contra de “hacer futurismo”.

“No me va a interesar cuál será el derrotero político del Intendente, me interesa el derrotero político como ciudadano, como Ciudad, no me interesa si va a ganar o no va a ganar próximas elecciones Emiliano Durán, me interesa que gobierne bien, después verán los salteños si lo votan o no lo vuelven a votar”, señaló.

Las declaraciones de Ortiz generaron la respuesta de su par radical Laura Jorge. “A la doctrina radical hay que tenerla tanto para acompañar un presupuesto a favor como para no integrar una lista del peronismo, o sea esa vara de que para esto soy muy radical y para lo otro no, me hace un poco de ruido”, disparó.

A su vez defendió la moción para modificar el proyecto advirtiendo que “años anteriores dimos voto de confianza y la verdad que del otro lado no hubo una respuesta favorable, muchas cosas quedaron pendientes”, dijo.