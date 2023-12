El Concejo Deliberante expresó su rechazo al DNU presidencial

“Se trata de un avasallamiento a la Constitución nacional y a la república”, esgrimió el concejal Martín del Frari al momento de tomar la palabra para ofrecer su visión sobre el proyecto de declaración que expresa el rechazo del Concejo Deliberante salteño hacia el DNU impulsado por Javier Milei.

Para el edil, el decreto en cuestión “no tiene necesidad ni urgencia” y, sin embargo, modifica más de 300 leyes avasallando la democracia.

“En las manifestaciones escuché a un concejal hablar de la legitimidad que le dan a Milei los votos, por supuesto, ahora, es distinto querer llevarse puesto al Congreso, a la división de Poderes y a la Constitución. Este decreto es, prácticamente, una reforma de la Constitución encubierta, que nada tiene que ver con la discusión que se pueda dar en el Congreso”, disparó.

Finalmente, Del Frari aseguró que el concepto de “darle tiempo” al presidente es contradictorio, y es que, en realidad, tiene que ver con las acciones que ese presidente quiera llevar adelante.

“Lo que quiere es llevarse puesto al Estado”, concluyó.

Por su parte, el concejal Gonzalo Corral recordó que los constitucionalistas ya han dejado en claro los requisitos necesarios para dictar una ley y que, de hecho, la necesidad y la premura deben estar presentes; una premura tal que no pueda ser necesario que se sigan los carriles que establece la Constitución para que una ley se apruebe.

“No pasa eso. El Ejecutivo nacional, que tiene derecho a plantear su posición, confunde su interese político con el interés legal. Los constitucionalistas admiten que esto termina siendo la suma del poder público y no se vio casi nunca, se lo vio en el proceso militar, por ejemplo”, indicó el edil.

Dijo, en tanto, que es preocupante la situación que debe importar el medio para conseguir el fin que se pretende.

“Si no hay división de Poderes, no puede haber república, y si no hay república, no hay democracia, por lo que sería una tiranía. Rechazamos el DNU y pedimos la intervención de nuestros representantes, que se hagan valer porque ellos fueron elegidos por el voto de la gente, tienen el derecho y la obligación de poder cumplir”, concluyó Corral.

Asimismo, Agustina Álvarez aseguró que, en realidad, presidente que más DNU sacó en toda la historia fue Néstor Kirchner.

“Parecería ser que el problema es la forma y no el fondo; cuando es del mismo color, las cosas están bien y cuando son de color distinto están mal”, sostuvo la concejal.

Consideró que el DNU “no está completamente mal” y que tiene aciertos y errores.

“Hay un Congreso de la Nación facultado para que dentro de un año se revise el decreto y si continúa o no. Me sorprende la doble vara”, finalizó Álvarez.

“¿Qué les pasa, están nerviosos?”, sostuvo Pablo López cuando tomó la palabra, y continuó: “No la ven, señor presidente, no ven que estas medidas van a traer la prosperidad para Argentina”.

Dijo esperar que, más adelante, “cuando las cosas se encaminen”, sus pares puedan reconocer las buenas decisiones que ha tomado el presidente Milei.

“Si hay que ajustar es porque alguien desajustó todo. ¿Milei es un sádico? ¿O es un tipo que sabe de economía tratando de resolver los problemas de la economía?”, cuestionó el edil, y señaló: “Puedo estar pecando de iluso, pero pienso que Argentina va a salir adelante con políticas que beneficien al privado”.

Concluyendo, López consideró que sus pares, al expresar su rechazo al DNU, “están defendiendo leyes de la Dictadura”, algo en lo que dijo no encontrar coherencia, en tanto que intentó llevarles tranquilidad sobre la posibilidad de que las políticas del libertario terminen fracasando.

“Si a Milei le llega a ir mal le vamos a dar de comer al peronismo y al kirchnerismo por muchos años”, sentenció.

El proyecto de declaración fue aprobado por el cuerpo.