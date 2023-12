Cruces en el Concejo Deliberante por el DNU de Milei

El Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Milei ocupa el centro de los debates en este último tramo del año y, como es de esperarse, en el Concejo Deliberante salteño se replica esta situación.

De esta forma, en el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria de este miércoles, concejales pusieron sobre el tapete sus preocupaciones por – entienden- la avanzada sobre leyes laborales y la división de poderes que pretende el libertario y su equipo.

“El DNU viola artículos de la Constitución nacional porque el presidente tiene prohibido inmiscuirse en cuestiones legislativas”, aseguró, a su turno, Ángel Ortiz, y continuó: “Deja al 73% de los trabajadores con los derechos pulverizados por necesidad y urgencia. Pareciera que era urgente eliminar derechos laborales”.

En tanto, consideró que hay en Milei y sus medidas un claro sesgo de discriminación hacia los trabajadores ya que el decreto avanza sobre la protección del trabajo, algo consagrado en la Constitución nacional incluso.

“Se les otorga a las empresas la posibilidad de que un trabajador pueda ser tomado durante 8 meses, sin obligación de nadie de registrarlo, eso es la absoluta indefensión. Se cercena el derecho a huelga, es más, es justa causa para despedir al trabajador sin indemnización”, detalló el edil.

Insistió Ortiz en que el DNU debe ser declarado nulo ya que, con él, Milei se arrogó facultades extraordinarias que hasta van en contra del Constitución.

“Milei no es liberal y se lo explico: el primer discurso a espalda del Congreso, sacó un DNU modificando el orden jurídico, anunció la devaluación con un mensaje grabado, el DNU es un intento de evitar el debate pleno; Milei no es liberal porque viola la Constitución no cumpliéndola”, sentenció el concejal.

Su par, Gustavo Farquharson, consideró que hay muchas preocupación por las medidas que se tomaron y que, de hecho, estas atentan contra la división de Poderes, en definitiva, un intento de “deshuese” del Estado nacional en favor de empresarios locales y extranjeros.

“¿En cuál de las medidas presentadas se afecta los intereses de la casta? El DNU plantea que los ingenios azucareros podrán vender al precio que quieran, privatizarán Aerolíneas e YPF, desregula las farmacias, no se va a financiar la investigación para la producción de medicamentos argentinos, desregula el sistema financiero bancario por lo que cobrarán los intereses que quieran, desregula de la ley de tierras, quita susidios al transporte público con tarifas impagables para los trabajadores”, cuestionó el concejal.

Para Farquharson, el gobierno de Mieli no es más que “el gobierno más entreguista de los últimos 40 años”.

Al momento de tomar la palabra, por el contrario, el concejal Pablo López dijo que su preocupación pasaba por si Argentina seguía o no con el modelo del gobierno anterior; “con las mismas políticas que llevaron a esta situación”, dijo.

“Claramente, se cambió el mapa político, ganó Milei por amplia mayoría y eso es importante. Me genera ruido el concepto de ‘la gran mayoría de la gente’; Cerruti dijo que voto mata cacerola, decían que las manifestaciones estaban bien pero que el pueblo había votado”, cuestionó el concejal de Juntos por el Cambio.

Asimismo, López explicó que las manifestaciones pueden hacerse, pero siempre bajo la institucionalidad.

“Tienen que respetar; Alberto gobernó 4 años. Ahora también, que se manifiesten, pero que mantengan el orden que se les pide”, sugirió, y arremetió: “No van a voltear a un gobierno porque no les guste”.

Para el concejal, es indudable que “estamos en un camino de progreso”, a pesar de que muchos crean que se trata de políticas dañinas, sobre todo, entendiendo que el DNU ni siquiera entró en vigencia.

“Hay cosas del DNU que no me cierran, no soy fanático, pero si me parece que salen a atacar cuando 4 años estuvieron callados. No hay tolerancia con el nuevo presidente porque toca intereses de la casta, por ejemplo, que los funcionarios no tengan choferes. Nadie está tirando manteca al techo, pero sí entendemos que es una política a largo plazo. 50% sabía lo que iba a hacer Milei, que la iba a sufrir durante un tiempo, pero que era necesario”, finalizó.