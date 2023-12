Un juzgado del Trabajo rechazó dictar una cautelar para suspender DNU

El juez rechazó una medida interna sobre el DNU porque aún no entró en vigencia. Sin embargo, exhortó al Poder Ejecutivo a que conteste un informe previo por 3 días y luego decidirá si suspende la norma cuestionada.

El juzgado laboral interviniente a cargo de José Ramonet rechazó la cautelar sobre la presentación de la central de los trabajadores aunque hay otras tantas presentadas en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

El juzgado resolvió: "Desestimar la medida cautelar "interina" solicitada por la parte actora y correr traslado de la presente acción al Poder Ejecutivo Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros para que en el plazo de tres días, produzca el informe precautelar previsto en el art. 4 de la ley 26854, dando cuenta del interés público comprometido en la solicitud, informe que deberá responder en el plazo otorgado bajo apercibimiento de resolver".

"No encuentro que se den razones 'graves y objetivamente impostergables' (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar 'interina', considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia", fundamentó el magistrado.

De esta forma, el magistrado del fuero laboral asumió la competencia para tramitar la demanda de inconstitucionalidad presentada por la central obrera, según una resolución dictada hoy y publicada por la agencia de noticias Télam.

Ya son 13 los amparos presentados contra el DNU de Javier Milei

El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal ya recibió 13 amparos judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía impulsado por el presidente Javier Milei, con pedidos de suspensión hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma.

Uno de los primeros amparos dados a conocer este martes fue el de Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien calificó al documento como "inconstitucional" y resaltó la importancia de "no innovar", una medida que impediría que le decreto sea aplicable hasta una resolución de la Justicia.

"El DNU es inconstitucional, nulo e inaplicable. Se juega la continuidad del Poder Legislativo dentro de la división de poderes. No me meto en el fondo. Algunas cosas que están ahí las comparto como la derogación de la ley de alquileres, que pelee para que no saliera, pero no comparto el mecanismo", dijo en declaraciones a la prensa.

Ámbito